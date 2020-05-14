Инфекционист объяснил пользу перчаток в борьбе с коронавирусом

Москва, 14 мая. Жителям Москвы и других городов России в период пандемии коронавируса рекомендовано носить маски и перчатки, об этом рассказал главный врач-инфекционист центрального административного округа столицы Илья Акинфиев.

По его словам, они не дают дотрагиваться до лица, а потому снижают риск заражения коронавирусом. Как уточнил специалист, по поводу использования медицинских перчаток и масок появилось много споров.

Как пишет ТАСС, на данный момент медики много внимания уделяют капельно-контактному пути заражения COVID-19.

«Когда вирусный аэрозоль оседает на поверхности различных предметов, после человек, прикасаясь к ним, переносит вирус на руки, и далее, соприкоснувшись со слизистыми глаз либо рта, происходит заражение», — напомнил эксперт.

Чтобы предотвратить заражение он рекомендовал носить перчатки.

При этом доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова предупредила, что ношение перчаток не гарантирует полной защиты от коронавируса.

По словам Кожевниковой, находясь в перчатках, нельзя трогать лицо руками, потому что на ткани и других поверхностях остаются вирусы и микробы. Врач напомнила, что можно носить и одноразовые, и многоразовые перчатки, но в любом случае обязательно нужно соблюдать определенные правила — перчатки не должны носиться постоянно.

Режим обязательного ношения масок и перчаток действует сегодня в Москве, Петербурге, Туле и ряде других городов. Согласно рекомендациям специалистов, время носки одноразовых перчаток из нитрила не должно превышать двух часов, тканевые можно носить в течение дня.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.