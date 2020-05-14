Певица Кальчева рассказала, почему не приняла ни одного предложения Баскова о замужестве

Москва, 14 мая. Певица Софи Кальчева, четыре года состоявшая в отношениях с «золотым голосом России» Николаем Басковым, рассказала, почему так и не согласилась стать его женой.

Девушка отметила, что энергетика, харизма и чувство юмора певца покорили ее еще в момент знакомства, которое произошло на дне рождении Димы Билана. Кальчева убеждена, что Басков — это человек, «который может понравиться абсолютно любому».

«Он не только гениальный артист, он всегда чувствует собеседника, всегда скажет приятные слова и поддержит разговор. Мне очень нравилось, как он подходит к работе. Это суперпрофессионал. Он может быть разным, поэтому с ним всегда интересно», — объяснила она.

Певица призналась, что строить отношения с такой творческой личностью ей было не страшно, но все же она поняла, что постоянно занятой артист ей, семейной девушке, не совсем близок.

«А я все же семейная, очень сильно привыкаю к человеку, с которым живу. Мне хочется чаще его видеть, разговаривать, ходить вместе куда-то. Мне нужен человек, которого я бы больше понимала, чем угадывала настроение», — сказала исполнительница.

По словам Кальчевой, четыре года отношений со звездой прошли в работе. Она много его ждала и устала от бесконечных гастролей.

Девушка рассказала, что неоднократно получала от Баскова предложение о замужестве. Однако пришла к выводу, что два лидера не смогут ужиться вместе, поэтому отвечала отказом.

«Для меня это очень серьезный шаг. В семейной жизни нужно уступать, мы с Николаем очень тонко чувствовали друг друга, но мы два лидера, а когда находились вместе, то это было похоже на состояние разорвавшейся бомбы», — вспомнила Кальчева.

Артистка отметила, что после разрыва они с Басковым остались друзьями.