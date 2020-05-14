Боец Шлеменко не усомнился в искренности Макгрегора, пожелавшего выздоровления отцу Хабиба

Знаменитого российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко не удивил пост в социальной сети Twitter противоречивого ирландца Конора Макгрегора в поддержку отца Хабиба Нурмугамедова Абдулманапа, который находится в тяжелом состоянии в больнице.

Многократный победитель и призер национальных и международных соревнований по разным видам смешанных боевых искусств прокомментировал для Федерального агентства новостей сообщение Макгрегора, признавшегося, в частности, что он молится сейчас за семью Нурмагомедовых.

«Все бойцы — нормальные люди, в том числе и Конор, — заявил Шлеменко. — Ему не понаслышке известна эта проблема (коронавируса. — Прим. ФАН), он сам жертвовал большие деньги на врачей, которые помогают бороться с инфекцией. Поэтому я уверен, что это искреннее его желание».

По словам Александра Шлеменко, каким бы ни был на публике человек, если он настоящий, то никогда не будет желать кому-то смерти или чего-то плохого.

«Такой человек всегда поддержит, тем более, в столь сложной ситуации, какая случилась у Хабиба, — отметил собеседник ФАН. — Я к Конору всегда нормально относился. Понимал, что это его работа (многочисленные скандалы и выходки. — Прим. ФАН). Я прекрасно знаю, что такое профессиональный спорт, и знаю, что Макгрегор сделал сам себя различными вызовами. Сделал, по сути, из ничего».

При этом человеческие качества всегда присутствовали у взрывного ирландца, особенно если судить по тому, как он поступает и что делает, подчеркнул Шлеменко.

«Я уверен, что Конор не лицемерил в этот момент (когда писал свой пост. — Прим. ФАН), — сказал он. — Хотя, согласитесь, такие люди тоже бывают. И, слава богу, что это не Конор!»

Ранее Конор Макгрегор, который в последние годы пребывает с Хабибом Нурмагомедовым в перманентном состоянии спортивной и словесной войны, опубликовал сообщение в Twitter в поддержку отца российского бойца Абдулманапа. Известный тренер находился в коме, перенеся, по одним данным, инсульт, по другим — инфаркт.

24 апреля отец Хабиба попал в Махачкале в больницу с подозрением на вирусную пневмонию. После того, как состояние ухудшилось, его направили в военный госпиталь в Москве (2 мая). Макгрегор, в частности, написал, что молится за выздоровление Абдулманапа, и назвал его «гением борьбы».