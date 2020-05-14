Военный эксперт назвал новый доклад RAND планом США по нападению на Россию

Ничего плохого в военном нападении на Россию американцы по-прежнему со времен холодной войны не видят. Лишь усилиями военного руководства РФ, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, удается остудить горячие головы в США. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Война на территории России

Соединенные Штаты будут испытывать сложности при осуществлении военных операций на территориях России и Китая. Об этом пишет FlightGlobal.com, ссылаясь на исследование корпорации RAND, которое было проведено по заказу Военно-воздушных сил США.

«Хотя Китай и Россия полностью не воспроизводят возможности Вооруженных сил США, эти две страны, скорее всего, будут иметь опережение на своей домашней арене, локальное численное превосходство и почти качественное преимущество», — говорится в отчете.

Речь идет, в частности, о российских и китайских системах противовоздушной обороны, кибероружии и способности применять тактическое ядерное оружие.

Также в докладе в качестве угроз упоминаются Северная Корея и Иран.

США готовят план нападения на Россию

Как отметил Сергей Простаков, исследование RAND показывает, что прежде всего даже не лоббистские усилия отдельных отраслей ВПК США или размах амбиций исследователей и властей страны, а сам факт подобных работ. Он показывает никуда не исчезнувшую агрессивность американской политики.

«Во время пандемии коронавируса все могли видеть проявление этой агрессивности, когда власти США массово перекупали и перехватывали предназначенное для других стран медицинское оборудование. Это лишь один характерный пример, который слишком показателен, чтобы его игнорировать», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, исследование RAND — доказательство того, что и в геополитике Вашингтон от агрессивных планов отказываться не собирается. Проводившая работу организация является неотъемлемой частью американского экспертного сообщества, тесно связанной с влиятельнейшими кругами истеблишмента США.

«То, что исследование RAND проведено, а его результаты обнародованы, показывает, что ничего экстраординарного в военном нападении на Россию американцы по-прежнему со времен холодной войны не видят. И за то, что этого так и не произошло, необходимо благодарить силу российской армии. Вооруженные силы страны и ранее были гарантом сохранения ее суверенитета, не раз давая отпор различным врагам, о чем напомнило и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», — добавил Сергей Простаков.

Военный эксперт обратил внимание, что при министре обороны Сергее Шойгу российская армия продолжает пополняться самыми современными образцами вооружений, постоянно повышая уровень своей боеспособности. Именно Вооруженные силы России делают любые военные операции на территории страны заведомо проигрышными, что и подтвердило исследование RAND.