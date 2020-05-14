Комбинезон для защиты от коронавируса разработали в Казани. ФАН-ТВ

Многоразовый защитный комбинезон — разработка Казанского химического научно-исследовательского института. Особый пленочный материал «Барьер» способен противостоять практически любой агрессивной среде.

Застегивается костюм на молнию, прикрытую защитной планкой. Резинка стягивает лицевой вырез капюшона, низ рукавов и брюк. Использовать комбинезон рекомендуют от двух до шести часов в день в сочетании с бахилами, перчатками и маской. Общий вес такого обмундирования — 500 граммов.

«Мы провели дополнительное испытание, как на своей базе, так и в аккредитованном центре. Костюм зарекомендовал себя с хорошей стороны, мы получили на него медицинское регистрационное удостоверение», — рассказал врио директора АО «КазХимНИИ» Дмитрий Краев.

Экипировка не потеряет прочности и после обработки дезинфицирующими растворами, это позволяет использовать костюм многократно. Предполагается, что он может выдержать до 10 циклов дезинфекции.

«Сейчас мы выпускаем данное изделие для специалистов-медиков и Росгвардии, которые непосредственно участвуют в прямой близости и соприкосновении с людьми, зараженными коронавирусом», — отметил Дмитрий Краев.

Предприятию уже поступило около полумиллиона заказов на защитные комбинезоны, в основном от отечественных клиник. Чтобы удовлетворить такой спрос в нужный срок, в институте делают все для увеличения объемов производства.