Десятки фейковых сайтов по выплате детских пособий появились в Сети

Москва, 14 мая. Мошенники воспользовались спросом на выплату пособий для семей с детьми и стали регистрировать фейковые сайты госуслуг и других ресурсов для якобы проверки данных на выдачу пособий.

Пользователей вводят в заблуждение, принуждая предоставлять персональные данные и платить несуществующие штрафы и комиссии.

Представители компании «СёрчИнформ», работающей в сфере кибербезопасности, зафиксировали около 30 новых доменов только в зоне .ru. Среди названий есть домены со следующими вариациями:;gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie.

О регистрации новых доменов со словами gosuslugi и posobie сообщили и в компании Infosecurity a Softline Company. Заместитель гендиректора этой организации Игорь Сергиенко рассказал, что мошенники могут проворачивать следующую схему: к примеру, сообщать пользователю, что ему положена социальная выплата, а потом предлагают ввести данные банковской карты и оплатить комиссию или налог.

Схема может быть и другая, например, фейковый сайт госуслуг может направлять юзера на настоящий портал после ввода логина и пароля, как бы усыпляя его бдительность. Человек ни о чем не подозревает, вносит фейковый сайт в закладки в браузере, а в дальнейшем перенаправление убирается, и мошенники сообщают своей жертве, что у него якобы есть неоплаченный штраф, оплата которого, конечно, переводится злоумышленникам, пишет «Коммерсантъ».

Ссылки на фишинговые сайты, как правило, распространяются в электронных сообщениях и в рекламе в социальных сетях. Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует вводить адрес сайта госуслуги вручную в строке браузера.

Отметим, что официальный портал госуслуг работал со сбоями после того, как 12 мая было объявлено о начале оформления детских выплат. В связи с десятикратным ростом нагрузки из-за обращений на получение пособия. На эту проблему накануне указал и президент РФ Владимир Путин. Глава государства раскритиковал работу министерств, которые были ответственны за решение вопроса о порядке обращения семей за выплатой.