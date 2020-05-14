Пугачева расхохоталась, посмотрев «детский несрежиссированный» концерт Гарри и Лизы

Москва, 14 мая. Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза и Гарри устроили во время самоизоляции домашний концерт. Видеозапись выступлений детей опубликовал шоумен в своем профиле в Instagram.

На кадрах Лиза зажигательно танцует под не менее энергичный аккомпанемент брата. Гарри настолько воодушевился выступлением, что в какой-то момент подскочил на стул, выставив одну ногу вперед прямо на синтезатор и запел. За кадром заразительно захохотала Пугачева.

«Шел незнамо какой день самоизоляции... Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская несрежиссированная», — написал Галкин в своем аккаунте.

Максим Галкин регулярно публикует фотографии и видео, где главными героями становятся его дети. Недавно артист устроил Гарри и Лизе домашнюю эстафету и запечатлел на видео, как дети проходят полосу препятствий. Поклонники как всегда положительно восприняли очередной фрагмент из жизни маленьких дарований и похвалили отца, который устроил для своих чад развлечения на самоизоляции.

Алла Пугачева и Максим Галкин счастливо живут вместе с 2005 года, однако зарегистрировали свои отношения они только спустя шесть лет. В сентябре 2013 года на свет появились двойняшки Гарри и Лиза.