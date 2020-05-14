Террористы ПНС ведут минометный обстрел жилых кварталов Триполи

Триполи, 14 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили массированный минометный обстрел различных районов Триполи. Об этом сообщил канал Libya Alhadath TV, указавший на разрушительные последствия очередной провокации террористов.

Канал опубликовал фотографии крупного пожара в густонаселенном квартале, пострадавшем от обстрела джихадистов. По полученным данным, радикалы задействовали минометы, размещенные на территории столичного зоопарка.

Ливийская национальная армия (ЛНА), как и международное сообщество, не раз призывала боевиков ПНС соблюдать перемирие, однако главарь террористов Файез Саррадж игнорирует требование. В конце апреля накануне священного месяца Рамадан армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении любых боевых действий, но режим ПНС продолжил устраивать вооруженные провокации. Ливийцы регулярно сообщают, что бандформирования Сарраджа используют турецкие БПЛА для ударов по позициям ЛНА.