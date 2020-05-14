Водянова с дочерью Невой впервые вышла в свет после отмены карантина во Франции

Париж, 14 мая. Известная модель Наталья Водянова вместе с дочерью Невой после карантина впервые прогулялась по улицам столицы Франции. Фотографию прогулки она выложила в социальной сети Instagram.

Во Франции ограничения из-за новой коронавирусной инфекции были введены еще 14 марта. Спустя два месяца жизнь местных жителей постепенно начинает возвращаться на круги своя. Супермодель провела период самоизоляции за городом. В первый же день после отмены карантина семья Водяновой вернулась в Париж.

«Париж, мы вернулись! С новой любовью к тебе после долгой разлуки!» — подписала селфи известная россиянка.

При этом на Водяновой и ее дочери были маски для лица. Многие поклонники дивы отметили, что дочь — вылитая мама.

«Будто сестренки!» — прокомментировали они снимок. «К сожалению, новая парижская мода. Но вы с Невой прекрасны все равно», — пришли они к выводу.

Ранее Эйфелева башня показала горожанам портреты главных борцов с пандемией коронавируса в стране. На большом экране, который разместили на основании башни, сменяются портреты врачей, тех, кто борется с вирусом и спасает жизни людей.

Работники, сражающиеся день и ночь без выходных с болезнью, были удостоены чести в ночь перед тем, как Франция ввела поэтапное возвращение к нормальной жизни после 55 дней строгого карантина.

Миллионы французов уже вернулись на свои рабочие места, начинают работу некоторые магазины и образовательные учреждения. Однако в стране сохраняются жесткие ограничения, особенно в столице, очаге заражения. Вопрос об открытии кафе, ресторанов и пляжей во Франции еще не стоит, как и в большинстве стран мира.