Директор лицея объяснил, как выполнить рекомендации по отмене общих перемен в школах

Москва, 14 мая. Выполнить рекомендацию Роспотребнадзора по отмене общих перемен для школьников не так сложно, нужно просто организовать отдых детей в разное время. Такое мнение выразил директор ГАОУ «Балашихинский лицей» Дмитрий Белоусов.

Он объяснил, что соблюсти санитарные нормы в общеобразовательном учреждении можно путем составления грамотного графика учебы и отдыха, чтобы дети не оказывались в большой скученности.

«Если есть возможность сделать какие-то перемены активными в спортзале — это тоже очень хорошо. Вполне допустимо», — цитирует директора лицея телеканал «360».

Белоусов считает, что следование требованиям Роспотребнадзора может стать определенным вызовом для учителей, однако они более чем выполнимы.

Роспотребнадзор ранее разработал рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на этапах снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Школам рекомендовали начинать уроки в разное время, чтобы уменьшить взаимодействие детей друг с другом. За каждым классом должно быть закреплено учебное помещение, а общие перемены и совместные прогулки — исключены.

Специалист Центра психиатрии и наркологии имени Сербского в разговоре с НСН выразил мнение, что «разделение» школьников на переменах из-за коронавируса не создаст проблем. Он напомнил, что такая практика (этажи для малышей и этажи для старшеклассников) уже существует.