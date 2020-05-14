Эксперты Samsung рассказали, как дезинфицировать смартфоны

Москва, 14 мая. Смартфоны и другие гаджеты нужно дезинфицировать не реже одного раза в сутки, сообщается на сайте компании Samsung.

Эксперты порекомендовали протирать телефон каждый раз после того, как им пользовался другой человек. Корейская компания напоминает, что на поверхности смартфона вирусы могут жить до трех дней.

Ежедневно пользователи берут в руки телефон не менее 52 раз. А во время самоизоляции этот показатель увеличился в разы.

Специалисты напоминают, что смартфон можно продезинфицировать тканью из микрофибры, пропитанной спиртом. Очищать девайс рекомендуется только в выключенном виде.

Эффективны против вирусов антисептические салфетки, которые содержат спирт. Samsung также предложила обрабатывать смарт-часы и другие устройства.

Эксперты подчеркнули, что очистка смартфонов — это необходимость, поскольку пользователи прикладывают их к лицу. А это прямой путь для попадания вируса в организм человека.

Ранее сообщалось, что американские ученые заразили кошек коронавирусом, чтобы выявить, способны ли они передавать вирус. Эксперимент подтвердил, что животные, даже не имея симптомов, передают болезнь.