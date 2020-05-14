Федоров уверен, что США «раскрутили» информационную атаку на «Бессмертный полк» в Рунете

Информационную атаку на сайт «Бессмертный полк» организовали власти США с целью дискредитации проекта. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Евгений Федоров.

Недавно неизвестные разместили в базе «Бессмертного полка» фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, которого назвали полковником Василием Алексеевым. Кроме того, на сайте другого проекта «Банк памяти» была опубликована анкета с фотографией Адольфа Гитлера, отмеченная комментарием, что на снимке якобы запечатлен «участник Великой Отечественной войны» по имени Гитле Адоль Алоисо.

В ходе проверки Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма за публикацию снимков деятелей Третьего рейха. По мнению следователей, так неизвестные решили оправдать «преступления нацистского режима, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге».

Американские власти заинтересованы в распространении информационных вбросов на российские сайты. Таким образом Вашингтон вмешивается во внутренние дела России, проводя политику информационного влияния на российских граждан в Рунете. К тому же власти США не оставляют без внимания попытки переписать историю Второй мировой войны, замалчивая роль СССР в победе над нацизмом. Зависимые от Вашингтона СМИ преподносят в выгодном для себя свете те или иные российские новости по случаю Дня Победы. С этим согласен российский политик Евгений Федоров, который уверен, что нынешнюю информационную атаку организовал Госдепартамент США.

«Власти США ненавидят Парад Победы. Можно вспомнить реакцию американского посла, когда он был в восторге от новости, что Парад Победы перенесли. Видно, что его очень здорово в Госдепе дергали по этому случаю, — заявил Федоров в комментарии ФАН. — США пытаясь дискредитировать саму идею этого проекта. На сайте «Бессмертного полка» миллионы фотографий, в рабочем порядке это хулиганство могли бы убрать. Но все это стали раскручивать СМИ и ресурсы Интернета, которыми управляет американское посольство. Их довольно много, и они известные. Это информационная атака со стороны США. Нам нужно провести расследование и прямым текстом заявить по линии МИД претензии к США в связи с использованием таких грубых методов конкуренции наций».

Кроме того, парламентарий считает, что для защиты информационного пространства России нужно восстановить право на идеологию, под которой следует понимать патриотизм.

«В рамках патриотизма должна выстраиваться российская система влияния на информационные ресурсы. Сейчас мы абсолютно беззащитны от такого рода атак, а поэтому нужно возвращать средства государственной защиты. Сейчас у нас запрещена ценность под названием патриотизм», — добавил депутат.

Ранее Агентство инноваций Москвы совместно с ДОСААФ и Юнармией запустило в российском интернет-пространстве поэтический марафон «Теркины» по случаю праздника 75-летия Победы.