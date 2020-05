Скорбящие близкие не заметили шевеления усопшего в гробу на похоронах

Манадо, 14 мая. Гость церемонии похорон в индонезийском городе Манадо случайно снял на видео, как усопший помахал рукой из гроба в момент погребения. Ролик появился в Сети.

О странном инциденте сообщило британское издание Daily Mail, оно же опубликовало жуткие кадры.

На них видно, что гроб уже находится в могиле, вокруг которой стоят многочисленные участники похорон, пришедшие проститься с покойным. За кадром слышны плачь и слова священника.

В этот момент в гробу происходит движение, его видно через небольшое окно в крышке. Похоже, что усопший пытался достучаться до живых.

Сообщается, что никто из присутствовавших в тот момент не заметил ничего необычного. Движение внутри гроба разглядели лишь после публикации видео в Интернете, когда ролик уже приобрел вирусную популярность в Индонезии. Кадры породили разговоры о том, что скорбящие близкие похоронили живого человека.

Однако были и те, кто предположил, что в гробу оказалась крыса, и именно ее заметили в ролике.

Некоторые заявили, что труп, скорее всего, двигался из-за особого окоченения и изменений в связках во время разложения. Поскольку, согласно некоторым медицинским исследованиям, человеческие тела могут двигаться самостоятельно после смерти.

