Видео с 46 «суррогатными» младенцами в отеле вызвало скандал на Украине

Киев, 14 мая. Киевская клиника «Биотех» оказалась в центре громкого скандала после публикации в Сети видео с 46 младенцами, которые не могут отправиться к своим родителям за границу из-за пандемии.

Все малыши были рождены суррогатными матерями. Сейчас их держат в одной комнате в отеле «Венеция». Ухаживают за такой оравой младенцев всего пять женщин. Они уверяют, что справляются со своими обязанностями — кормят, купают и ухаживают за детьми. Появляется перед камерой и педиатр, который осматривает их. Клиентами клиники, которые ждут этих младенцев, являются граждане Америки, Италии, Испании, Британии, Китая, Франции, Германии, Болгарии, Румынии, Австрии, Мексики и Португалии.

Интересно, что ролик был обнародован самой клиникой 30 апреля, не вызвав никакой бурной реакции со стороны общественности. Совсем другой оборот ситуация приобрела после того, как 9 мая видео было опубликовано на странице в Facebook организации «Родина», действующей под патронатом комиссии по делам пастырства семей при конференции епископов Римско-Католической церкви на Украине.

В комментарии к ролику говорится, что цель этого видео состоит в том, чтобы «заверить покупателей, что товар содержится на складе (извините, в отеле) в надлежащем состоянии». Суррогатное материнство при этом трактуется как грех.

В отдельном посте члены «Родины» заявляют, что суррогатных детей «хранят, как товар на складе, в холле отеля Венеция в Киеве», и на это обратили внимание только итальянские СМИ, в то время, как украинские журналисты об этом не сообщают.

Видео прокомментировала на своей странице в Facebook и украинский омбудсмен Людмила Денисова. По словам уполномоченного, Украина «опять попала в эпицентр скандалов в связи с защитой прав детей, рожденных методом суррогатного материнства».

Чиновница указала на то, что клиника представляет технологии суррогатного материнства как «товар высокого качества», и это свидетельствует, что государство не принимает мер по защите прав детей и достойному отношению к ним.

«Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать», — возмутилась она.

Денисова считает, что суррогатное материнство на Украине — это проблема, на которую нужно реагировать комплексно и немедленно. Предоставление таких услуг иностранцам может привести к нарушению прав детей, считает она. По мнению омбудсмена, в законодательстве Украины нужно закрепить требования о возможности использования суррогатного материнства только для украинцев.

Запросы с требованием реакции на этот ролик она направила в нацполицию, Минздраву, Минсоцполитики.