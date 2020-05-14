В России призвали задуматься о ядерном апокалипсисе, пока не стало слишком поздно

США, разрывая договора с Россией и ввергая мир в новую гонку вооружений, разрушают архитектуру безопасности. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Ядерная анархия»

За три месяца пандемии нового типа коронавируса мир приобрел опыт борьбы с «невидимым и беспощадным убийцей», однако теперь существует риск столкнуться с «ядерной анархией». Об этом заявил немецкий историк Михаэль Штюрмер.

По его мнению, стратегическая архитектура мира, которая была создана в годы холодной войны и предполагает стабильность за счет страха взаимного уничтожения, начинает рушиться. «Стук копыт всадников апокалипсиса приближается», уверен он.

Модель, при которой контроль над вооружениями был у РФ и США, при участии Лондона и Парижа, больше не актуальна. Она не отражает реального положения дел на планете. Вашингтон «уходит в изоляцию», лишаясь роли лидера, а Китай набирает обороты, рассказал Штюрмер.

Он уверен, что необходимо задействовать «масштабное устрашение с помощью НАТО», но восстановить стратегическое равновесие мешают не только сами мировые державы, но и развитие цифровых технологий.

«Люди помнят судьбу Ирака и Ливии»

Как отметил Дмитрий Родионов, архитектура безопасности действительно находится под угрозой. Но выводы Штюрмер делает неправильные.

«Оказывается, виноват Китай, который стремится к лидерству, Россия, которая пытается «собрать обломки империи», Иран и Северная Корея, которые рвутся в ядерный клуб. А вот США, по его словам, «уходят в изоляцию». Они не в изоляцию уходят — они как раз разрушают эту архитектуру, разрывая договоры с Россией и ввергая мир в новую гонку вооружений», — пояснил Дмитрий Родионов.

Говоря об Индии, Пакистане и КНДР, политолог обратил внимание, что ядерный клуб не останется в первозданном виде навечно. Новые страны будут стремиться занять там свои места.

«Но почему стремление Индии и Пакистана обладать ядерным оружием не вызывало у Запада такой истерики, как такое же желание у Ирана или КНДР? А то, что ядерное оружие, возможно, есть у Израиля их вообще не смущает? Сегодня пытаться давить на кого-то, чтобы заставить отказаться от ядерного оружия — бессмысленно. Оно создается для защиты, а не для нападения. Люди помнят о судьбе Ирака и Ливии и хотят иметь гарантии. Пока мир не создаст таких гарантий, все больше стран будут стремиться к созданию собственного ядерного зонта. Это нужно осознать, принять и сделать выводы», — добавил Дмитрий Родионов.

«Гори все синим пламенем»

Кроме того, эксперт обратил внимание, что реально архитектура мировой безопасности лежит на плечах США и России — только эти две страны могут гарантированно уничтожить планету. Индия, Пакистан и КНДР при всем желании этого сделать не смогут. Но «большая двойка» превращается в тройку — аналогичные способности может приобрести Китай.

«Это и выводит из себя США. Но вместо того, чтобы искать компромисс, американцы ведут себя как обиженный ребенок, которому не купили игрушку. Мол, раз не хотите делать так, как я сказал, значит, гори все синим пламенем. Проблема в том, что неадекватная реакция Вашингтона ведет к дестабилизации, и тогда метафора про «синее пламя» может перестать быть метафорой. <…> Европейцы вообще ведут себя странно. С одной стороны, они понимают, что в случае войны между Россией и США, они станут театром военных действий, с другой — критикуют Москву за разрушение ДРСМД, который вообще-то разрушил Вашингтон. А некоторые страны и вовсе с удовольствием принимают у себя американские ракеты, рисуя мишень у себя же на лбу», — рассказал Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, Европа использует ту же модель поведения, что с покупкой российского газа. С одно стороны, все понимают, что без «Северного потока — 2» энергетическая безопасность ЕС невозможна, с другой — сами же европейцы ее подрывают, фактически обслуживая интересы США.