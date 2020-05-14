Российские и турецкие военные провели патрулирование трассы М4 в Сирии

Дамаск, 14 мая. Российские и турецкие военные провели 11-е совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе. Об этом рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Состоялось очередное, 11-е по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Протяженность маршрута составила около 15 километров», — говорится в сообщении.

По данным Центра, российская сторона привлекла к патрулированию бронеавтомобиль «Тигр» и два БТР-82А. Сопровождали колонну беспилотники Воздушно-космических сил РФ.

Напомним, что патрулирование в Идлибе ведется в рамках подписанных в Москве российско-турецких договоренностей. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в марте согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции.

12 мая за пару часов до старта 10-го совместного российско-турецкого патрулирования на маршруте была взорвана мина.