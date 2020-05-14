Сирия, 14 мая. Сирийская армия готовит операцию против «спящих ячеек» боевиков в провинции Даръа. На юге Идлиба продолжились провокации террористов. В Дейр-эз-Зор прибыл конвой военной техники ВС США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления на восток провинции Даръа и готовят операцию против оставшихся «спящих ячеек» боевиков.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли укрытия курдских боевиков на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции правительственных войск на юге провинции Идлиб.

Корпус Стражей Исламской революции: расширяет действующую военную базу в Дейр-эз-Зоре; в Даръа присоединился к операции сирийской армии.

Международная коалиция: направила конвой строительной и военной техники на восток Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

На севере провинции «Сирийская национальная армия» прекращает междоусобные стычки между фракциями. По информации источника в сети Twitter @humamisa, в городе Аль-Баб утром завершилось заседание, посвященное примирению между группировками «Ахрар аш-Шаркыя» и «20-ой дивизией», на котором также присутствовал командный состав «Сирийской национальной армии», по инициативе которых прошла встреча сторон. Конфликт между двумя группировками, подконтрольными СНА, развязался в конце прошлого месяца при переделе зон влияния на севере провинции.

Как передает агентство English Bas News, утром протурецкие боевики вели артиллерийский огонь по позициям «Отрядов народной самообороны» (YPG) у деревни Мараназ. Отдельные столкновения также фиксировались в окрестностях города Тель-Рифат.

Провинция Дейр-эз-Зор

Колонна грузовиков международной коалиции прибыла из Иракского Курдистана в Сирию. Как передает агентство Deir Ezzor, конвой военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением пересек границу через незаконный пункт «Аль-Валид» на востоке Хасаки, после чего направился к нефтяным месторождениям «Аль-Омар» в Дейр-эз-Зоре, где американские войска приступили к расширению действующей базы.

Корпус Стражей Исламской революции приступил к расширению своей действующей базы «Имам Али» на юге провинции. Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», днем конвой строительной техники прибыл к городу Абу-Кемаль. По данным источника, с начала апреля КСИР ведет строительство нового подземного бункера на возвышенностях к юго-западу от города.

Провинция Даръа

Согласно данным военного источника агентства Al Masdar, на восток провинции к городу Тафас прибыло подкрепление сирийской армии, в частности 4-ой бронетанковой дивизии, а также отряды Корпуса Стражей Исламской революции, которые примут участие в операции по расчистке окрестностей города, где активизировались «спящие ячейки» боевиков. На прошлой неделе в поселке Аль-Музейриб были ликвидированы члены «спящей ячейки», а остальные члены группировки бежали. Напомним, что за последние месяцы в провинции выросло число нападений на представителей официальной властей и правительственных войск. Военные аналитики предполагают, что за нападениями стоят члены распавшегося в 2018 году «Южного фронта», которые продолжили подпольную деятельность в провинции с поддержкой сил международной коалиции.

Провинция Идлиб

Военнослужащие ВС Турции установили новый наблюдательный военный пост на холме Тель ан-Наби Айюб, в районе гор Джебель аз-Завия на юге Идлиба.

На юго-западе провинции сирийская армия отразила нападение боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Согласно сообщению военного источника агентства Al Masdar, сирийская армия выпустила несколько артиллерийских снарядов и ракет по укреплениям боевиков у склонов Джебаль аз-Завия. Прямым попаданием были разрушены несколько огневых точек террористов. Также подразделения САА были подвергнуты обстрелу со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселения Аль-Бара и Танджара, где теперь сосредоточены базы вооруженных группировок. Военные действия в указанном регионе привели к потерям с обеих сторон.