Психолог оценила поступок Бородиной, разрешившей дочерям кардинально изменить внешность

Москва, 14 мая. Психолог Алена Ал-Ас не видит ничего страшного в том, что ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина разрешила дочерям кардинально изменить внешность.

По словам эксперта, никакие позволения перешагнуть границы не будут иметь катастрофических последствий в дальнейшем, если ребенок видит, что родители адекватные. Жесткие рамки, в которые, как считает психолог, родители пытаются загнать свое чадо, провоцируют ребенка на то, чтобы идти наперекор взрослым.

«Это абсолютно нормальное желание, потому что ребенок тестирует границы своих свобод. Вероятно, что он не получит той реакции, которую хотел: кто-то ткнет пальцем, кто-то посмеется и желание сойдет на нет. Но если не допустить всех этих изменений, если ставить жесткие запреты, то самым желаемым становится то, что запрещают», — сказала эксперт в беседе с Nation News.

По словам Ал-Ас, после преображения девочке, если она считает, что стала с таким цветом волос симпатичнее, нужно сказать: «Солнышко, мне нравится или не нравится, ты красавица не зависимо ни от чего. Но именно цвет твоих волос мне не нравится». Эксперт считает это важным моментом в воспитании детей.

При этом, как считает психолог, трудности будут у всех, просто кого-то это коснется раньше, кого-то позже.

На днях Ксения Бородина опубликовала в своих социальных сетях фотографию дочерей с ярко-красными волосами. По словам звезды, дети долго уговаривали ее разрешить им внести изменения во внешность.