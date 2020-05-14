Фетисов рассказал об «убитой» психике некоторых российских фигуристок

Москва, 14 мая. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что возрастной ценз в фигурном катании сегодня действительно волнует многих спортсменов.

По его словам, некоторые эксперты небезосновательно считают, что фигуристкам не стоит в совсем юном возрасте выступать на чемпионатах мира и Европы. Как пишет издание «Телепрограмма», Фетисов подчеркнул, что искренне восхищен результатами юных российских спортсменок. Он указал, что могут быть проблемы с психологическим состоянием таких спортсменок.

«Иногда встречаешь их, а они просто «убитые» в возрасте 18–19 лет. И уже поковеркали свою судьбу. Для них это сложно», — объяснил он.

Фетисов добавил, что многие радуются победам российских девушек на международной арене. При этом никто не волнуется о состоянии тех, кто проигрывает.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что не тренирует спортсменов, поскольку нет своего катка для тренировок фигуристов.

Заслуженный тренер посетовала, что Министерство спорта и Олимпийский комитет РФ не предлагали ей вернуться к работе. По словам Тарасовой, «желание тренировать есть, но сил меньше с каждым годом». По ее словам, несколько раз в год она летает в Соединенные Штаты, но и там тренировок не ведет.

В конце марта Тарасова приободрила своих подписчиков в Instagram. Она опубликовала снимок, на котором почти сидит на шпагате. Рекордов Анастасии Волочковой она не поставила. Но физическая форма 73-летней дамы поразила поклонников, передавал Пятый канал. Этим снимком Тарасова показала фоловерам, чем можно заниматься во время самоизоляции. Тренер дала несколько полезных советов. По ее словам, если в доме есть три любые ступеньки, с ними можно придумать массу физических упражнений. Если есть коврик — можно растягиваться.