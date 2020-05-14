Американские ученые заразили кошек коронавирусом

Мадисон, 14 мая. Инфицированные коронавирусом кошки способны заразить здоровых собратьев, даже если у них не наблюдалось симптомов COVID-19. Такой вывод сделали ученые из Висконсинского университета по итогам проведенного эксперимента.

Исследователи для подтверждения своей догадки заразили трех животных коронавирусом нового типа. Затем каждую из инфицированных кошек поместили вместе со здоровым животным. По прошествии пяти дней COVID-19 выявили у всех трех кошек, которые до эксперимента были здоровы.

«Не было ни чихания, ни кашля, у них (кошек, заразивших других животных. — Прим. ФАН) не поднималась температура и не снижался вес. Если бы хозяин животного посмотрел на него… он бы ничего не заметил», — заявил один из авторов исследования, эксперт-вирусолог Питер Хальфманн.

Специалист призвал хозяев питомцев не паниковать и соблюдать элементарные правила гигиены. В частности, не целовать животных и тщательно протирать поверхности в доме.

В Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA) обратили внимание, что сделанное учеными открытие вовсе не означает, что животное сможет так же легко заразиться коронавирусом в естественных условиях, как и в лабораторных. Исследователи тем не менее настаивают на необходимости изучить возможность передачи вируса от кошек людям, передает «Мир 24».

В конце апреля стало известно,что в России выпустят около 10 тысяч тест-систем для обнаружения коронавируса у домашних животных. Как рассказал ветеринар, заместитель главы Россельхознадзора Константин Савенков, такие средства диагностики произведут на основе разработанной российской методики определения инфицированности COVID-19 у животных-компаньонов.