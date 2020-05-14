В Ливии уничтожен сирийский наемник из «Лива Самарканд», сражавшийся в рядах боевиков ПНС

Триполи, 14 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) уничтожила сирийского наемника из группировки «Лива Самарканд», входящей в 1-й корпус протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА). Боевика звали Абу Муххамед, он принимал участие в боях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Отмечается, что речь идет об уроженце сирийского города Аль-Хавия, который прибыл в Ливию в январе 2020 года. Выходца из «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Турцией, после вербовки перебросили в Стамбул, после чего его доставили в аэропорт Мисураты. Боевик получил смертельное ранение в одном из боестолкновений в районе Триполи, информация об этом была распространена вечером 12 мая.

Анкара постепенно увеличивает масштабы вмешательства во внутриливийский кризис, снабжая террористов ПНС оружием, боеприпасами, бронированной техникой и современным военным оборудованием. Также Турция наладила каналы вербовки, обучения и переброски наемников из Сирии. Сейчас в североафриканской стране, как ранее сообщала правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), размещено около 10 тысяч сирийских джихадистов, еще три тысячи проходят обучение в турецких лагерях. При этом известно, что вербовщики привлекают для боевых действий несовершеннолетних. Как минимум 150 сирийских детей сражаются в Ливии на стороне ПНС.

Ранее сообщалось, что ЛНА отправила в Дамаск два самолета с плененным сирийскими наемниками.