Киев потрясли массовые уличные протесты, власти могут не удержать ситуацию

В Киеве официально смягчили карантин, после чего город всколыхнули мощные социальные протесты. Первыми вышли бунтовать на улицы автоперевозчики, которым карантин не дает работать, следом за ними — обманутые дольщики. По мнению аналитиков, в ближайшие дни протесты в Киеве будут только нарастать, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Первой в самом центре Киева, на Европейской площади, началась акция протеста автоперевозчиков. Понять, что бастуют именно владельцы междугородных автобусов и маршруток, можно было еще на середине пути по Крещатику — уже отсюда тянулась огромная транспортная «пробка». Поначалу могло сложиться впечатление, что Киев переживает какой-то туристический бум: автобусы с логотипами турфирм десятками стояли по обе стороны проспекта. Впрочем, в карантин туристам взяться было неоткуда, автобусы стояли пустыми.

Чтобы привлечь побольше внимания к своим требованиям, водители автобусов и маршруток почти перекрыли движение по одной из главных площадей столицы, оставив для проезда лишь узкий коридор. Эти суровые мужики обклеили свои машины плакатами: «Требуем разрешить нам работать!», «Наши дети просят есть!» и «Власти отдали наш бизнес в руки нелегалов!».

Водители междугородних рейсов заявили, что намерены добиться от правительства Украины скорейшего разрешения на внутренние и международные перевозки, так как нелегальные перевозчики в карантин спокойно работают и «отнимают у них хлеб». Перевозчики считают, что «условия карантина нечестные» — пока они вынуждены сидеть дома и жить впроголодь, сотни фирм и бизнесменов работают нелегально.

«Ресторан «Велюр» депутата Николая Тищенко работает, парламентарии тоже все работают, а перевозчики должны сидеть дома! Мы требуем разрешить работать как внутренним перевозчикам, так и международным. Нам нужно срочно начинать работать, чтобы поднять экономику Украины! Надеемся, что правительство нас услышит. Мы готовы выйти в рейсы хоть сегодня», — заявил Василий Иванченко, начальник автобусной автоколонны.

Руководитель компании «Транстемпо» Богдан пояснил — он хочет, чтобы «Украина в вопросе перевозок, как и в политике, ориентировалась на Запад».

«Мы знаем, что в Европе в карантин прекрасно работают и международные, и внутренние перевозки. И только на Украине ничего не работает, — сердито заявил он. — Поймите, у нас уже нет больше сил ждать, наши силы заканчиваются вместе с едой и деньгами. Мы требуем от правительства дать нам возможность работать. Почему нелегальные перевозчики, которые берут в четыре раза больше и не платят налоги, могут сейчас работать, а легальные — должны сидеть дома? Я пришел на акцию в надежде, что нам дадут возможность работать!»

По впечатлениям ФАН, автоперевозчики оказались людьми на редкость спокойными, и даже забастовка у них вышла не слишком шумной. Оставив свои автобусы на Европейской площади, две сотни водителей спокойно прошли от Европейской площади к кабмину — без песен и лозунгов. Даже под кабмином они стояли без плакатов и вели себя крайне сдержанно. Один из водителей, перевозчик из Тернополя Сергей, рассказал, как работают нелегальные перевозчики во время карантина.

«Сейчас формально рынка перевозок в стране нет, а на деле он есть. Все работают — как международные, так и внутренние перевозки. Во время карантина, когда власти заверяют нас, что «границы закрыты», вы легко можете купить билет из Львова, Днепра, Киева или Мариуполя в любой польский город. Туда вас на микроавтобусе довезет нелегальный перевозчик, который сдерет с вас три-четыре обычных цены. Поэтому мы требуем: если карантин — то для всех, если нет — то откройте международное и внутреннее сообщения!» — рассказал собеседник ФАН.

Автоперевозчиков поддержало движение «SaveФОП», ранее выводившее на акции протеста малых бизнесменов. Вместе они составили общую резолюцию требований к властям, состоявшую из четырех пунктов. Первый — немедленное возобновление внутренних и международных перевозок. Второй — запрет на рынке пассажирских перевозок микроавтобусов вместимостью до девяти человек (по словам водителей, именно минивэны сегодня работают нелегально).

Третий пункт — государство должно начать кредитовать и обеспечить господдержку перевозчикам. Наконец, четвертый — автоперевозчики требуют, чтобы власти компенсировали им налоги, которые они заплатили в период карантина. Все эти требования в виде петиции они передали премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Впрочем, в этот день перевозчики стали не единственными, кто вышел в центр Киева со своими требованиями к власти. Почти одновременно с водителями инициативная группа дольщиков жилых комплексов корпорации «Укрбуд» провела автомобильный митинг, протестуя против блокировки чиновниками Минобороны и киевской горадминистрации возобновления строительства ЖК.

Кстати, в отличие от России, на Украине обманутых дольщиков упорно именуют «инвесторами». Поскольку мошенничество в строительной сфере страны — это обыденность, то общее количество «инвесторов без жилья» здесь превышает 400 тысяч человек. И, как правило, все эти люди очень злы на власть, потому что та почти не занимается их проблемами.

На вчерашней акции перед киевской горадминистрацией «инвесторы» напомнили, что прошло уже пять месяцев с тех пор, как президент Владимир Зеленский лично пообещал — все объекты ЖК «Укрбуд» будут достроены компанией «Киевгорстрой». Однако с тех пор строительство так и не возобновилось — потому что процесс блокируется чиновниками, которые игнорируют решения президента. Это на нынешней Украине тоже абсолютно обыденная ситуация.

Наблюдая, что прогресса в строительстве нет, а чиновники продолжают тянуть время, обманутые дольщики создали петицию на сайте президента Украины. А также записали видеообращение к Зеленскому, попросив его проконтролировать выполнение своего же решения. Впрочем, на сегодняшней Украине, чтобы добиться успеха, нужно подкрепить все эти шаги еще и уличной акцией. Поэтому дольщики провели масштабный автомобильный митинг в Киеве в стиле «Ударим автопробегом по недострою».

Несколько сотен активистов отправились длинной постоянно гудящей клаксонами колонной автомобилей от ЖК «Волшебный город» на окраине Киева к киевской горадминистрации на Крещатике. Здесь они провели примерно полуторачасовой митинг — с плакатами, флагами, лозунгами и бесконечными автомобильными сиренами.

Корреспондент ФАН провела на акции дольщиков чуть более получаса, но вышла с нее слегка оглохшей. Чувствовалось, что ради получения своих оплаченных квартир эти люди готовы на все. Далее автоколонна отправилась к зданию Минобороны Украины и провела еще один автомобильный митинг для военных. По мнению дольщиков, сегодня именно генералы тормозят строительство жилых комплексов, пытаясь получить побольше денег за право стройки на своих землях.

По мнению местных политологов, в ближайшие дни на акции протеста могут выйти работники многих других сфер украинской экономики. За время жесткого карантина сотни тысяч работников потеряли свои заработки, рабочие места и сбережения. Поэтому для многих из них выход на акции протеста — едва ли не единственный способ привлечь внимание властей к своему бедственному положению. А также возможность выплеснуть раздражение и стресс, накопившиеся за два месяца карантина.