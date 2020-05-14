СК возбудил уголовные дела из-за снимков Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка»

Москва, 14 мая. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертный полк», сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах «Бессмертного полка», который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате.

По информации ведомства неизвестные лица не позднее 10 мая опубликовали фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, выдавая его за полковника Алексеева В. М.

Кроме того, не позднее 3 мая злоумышленники разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотографией немецкого фюрера Адольфа Гитлера, заявив, что «на ней запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

В связи с этим были возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма, то есть одобрения преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.

В настоящее время сотрудники СК приводят мероприятия для установления личности злоумышленников, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.