СК возбудил уголовные дела из-за снимков Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка»

Москва, 14 мая. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту реабилитации нацизма в ходе онлайн-шествия «Бессмертный полк», сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах «Бессмертного полка», который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате.
По информации ведомства неизвестные лица не позднее 10 мая опубликовали фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, выдавая его за полковника Алексеева В. М.
Кроме того, не позднее 3 мая злоумышленники разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотографией немецкого фюрера Адольфа Гитлера, заявив, что «на ней запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
В связи с этим были возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма, то есть одобрения преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.
В настоящее время сотрудники СК приводят мероприятия для установления личности злоумышленников, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.
«Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции», — добавила Петренко.