Госпитализированная с коронавирусом Навка показала первые фото из больницы

Москва, 14 мая. Супруга пресс-секретаря президента РФ и известная фигуристка Татьяна Навка вышла на связь из больницы во время лечения от коронавируса. В своем Instagram она опубликовала первые фото из палаты.

Олимпийская чемпионка выложила снимок букета любимых пионов, которые ярким пятном украсили больничные покои, а также показала график, согласно которому пациент должен менять позу, чтобы избежать пролежней.

Оказалось, что систематически переворачиваться больной с COVID-19 должен шесть раз за сутки.

Навка сообщила, что у нее выявили коронавирусную инфекцию на этой неделе. Ранее об аналогичном диагнозе у себя рассказал ее супруг, Дмитрий Песков. Пара была госпитализирована, напоминает портал «Утро.ру».

Спортсменка рассказывала, что переносит заболевание легко.

«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи», — цитирует фигуристку «Газета Кемерова».

В то же время Навка уточняла, что ее супругу повезло меньше — у него «ситуация немного сложнее». Однако она заверила, что Песков находится под присмотром врачей, поэтому поводов для беспокойства нет.

Олимпийская чемпионка полагает, что вирус в семью проник с работы мужа. По словам Навки, она соблюдала строгую самоизоляцию, поэтому едва ли могла подхватить инфекцию, а супруг работал. К тому же — Песков заболел первым.

Напомним, что коронавирус также был выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина, позднее — у главы Минстроя Владимира Якушева, а затем — у министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин и Якушев были госпитализированы, Любимова лечится дома.