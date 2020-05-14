Королева пожаловалась на набранные в самоизоляции килограммы

Москва, 14 мая. Известная российская певица Наташа Королева пожаловалась, что поправилась на несколько килограммов. Об этом она сообщила в социальной сети.

Как уточнила артистка, она набрала лишний вес перед важной фотосессией. По словам Королевой, ее спас корсет, который сделал талию идеальной.

«Карантин фигуру подпортил. Плюс четыре килограмма! А как у вас с третьей складкой на животе?» — написала звезда.

Поклонники Королевой при этом прокомментировали, что «четырьмя килограммами такую красоту не испортишь».

Как пишут средства массовой информации, Королева до карантина сильно похудела. Она призналась, что держать форму ей помогает строгий супруг — Сергей Глушко. Муж артистки ограничивает свою любимую во вредной пище. Глушко на протяжении многих лет придерживается принципов здорового питания и пытается приучить к этому и свою жену.

Ранее Королева со своим мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, наслаждаются самоизоляцией. Со своими подписчиками в соцсети пара поделилась трогательным семейным видео.

Поклонникам звездной пары особенно понравился пост в Instagram, где Королева наглядно демонстрирует, что творится в ее постели домашними вечерами. В кадр попал ее супруг, играющий со шпицем по кличке Еж.

В начале мая Королева решила развеселить поклонников в самоизоляции и предложила им разучить танцевальные движения под ее новую песню «Давай гуляй». В социальной сети исполнительницы появилось видео, на кадрах которого она в кругу близких «зажигает» на даче и призывает фанатов принять участие в флешмобе.