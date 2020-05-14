Спасение водителя из тонущей машины попало на видео. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге, на набережной Фонтанки, легковой автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. По словам очевидцев, водитель сумел выбраться из машины и доплыть до берега. Там его уже встретили спасатели и кинули веревку. Сейчас специалисты обследуют акваторию в попытках установить конкретное местонахождение затонувшего автомобиля. По предварительным данным, машина улетела в реку после ДТП.