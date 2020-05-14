Миро назвала неожиданную причину развода певца Агаларова

Москва, 14 мая. Модель Алена Гаврилова за почти два года брака надоела супругу, певцу Эмину Агаларову, поэтому он променял ее на новую возлюбленную. Такое неожиданное заявление сделала скандально известный блогер Лена Миро.

Накануне музыкант в своем Instagram объявил о расставании с женой, сопроводив пост свадебным черно-белым снимком. Примечательно, что признание о разладе в семье Агаларов сделал в день рождения тещи. Такой поступок, как призналась Гаврилова подписчикам, причинил ей сильную боль.

Мимо сложившейся в звездной семье ситуации не смогла пройти Миро, которая высказала свое предположение, почему брак знаменитостей распался. Причиной разлада блогер назвала новую пассию исполнителя.

«Ходили настырные слухи, что Алена Гаврилова стала причиной развода Эмина с Лейлой, дочерью президента Азербайджана [Ильхама] Алиева. Теперь говорят, что новая любовь Эмина настояла на разводе с Аленой», — написала она в своем блоге.

Блогер с сарказмом добавила, что Агаларова за сделанный им выбор «не осуждает».

«Нет, ну а чего? Любая Мисс Мордовия хороша до 30. Полюбил немножко — она забеременела. Развелся — женился. Пожил два года — надоела, ушел к другой», — заявила она.

Кроме того, Миро рассказала, что той самой избранницей Агаларова, по слухам, стала украинская певица Настя Каменских, которая в прошлом году вышла замуж за продюсера Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап.

Как сообщает «Утро.ру», пару активно одолевают фанаты, считающие, что звездам пора завести детей.