Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Москва, 14 мая. Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«11 мая 2020 года на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — говорится в сообщении.

Причина смерти актрисы не уточняется.

Мещерякова начала сниматься в кино в 1964 году. Она дебютировала в фильме «Страницы первой любви» Марка Орлова, сыграв героиню Лену.

Первая главная роль артистки была в картине «На полустанке», которая стала курсовой работой режиссера Динары Асановой по одноименному рассказу Юрия Казакова.

Киновед Людмила Донец тогда назвала Мещерякову прекрасной актрисой и отметила, что она не была по-настоящему открыта отечественным кинематографом.

За свою жизнь Мещерякова исполнила в кино 80 ролей. В частности, ее можно увидеть в телефильме «Вальс», военной драме «Сердце друга» и мелодраме «Ксения, любимая жена Федора».

Кроме того, она снялась в известном фильме Станислава Ростоцкого, снятого по одноименной повести Бориса Васильева, «А зори здесь тихие», который является одним из самых любимых у россиян кинофильмом о войне, уточняет «Культуромания».

В Союзе кинематографистов отметили, что Мещерякова навсегда останется в памяти коллег «интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности».