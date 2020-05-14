Алеппо, 14 мая. Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии проводят работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов и боеприпасов. Об этом сообщают государственные СМИ Сирии.

Как сообщает агентство SANA, будут проводиться работы с 10:00 до 16:00. Инженерному подразделению предстоит очистить зону от боеприпасов, которые оставили террористы в районах аль-Индарат, Рамусех и Умм-Хауш, расположенных в городе Алеппо, центре одноименной провинции.

Глава Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад внес большой вклад в восстановление страны. Благодаря его руководству и средствам выделенных для разминирования территорий в САР, гражданам можно не беспокоиться о своей безопасности. Сирийский лидер прилагает все усилия для того, чтобы в Сирии были созданы максимально безопасные условия для жизни мирных жителей. Страна встала на путь мирной жизни благодаря усилиям президента.

Пока инженерные подразделения занимаются разминированием, открывают дороги и устраняют препятствия, созданные вооруженными группировками, военнослужащие Дамаска зачищают остатки бандгрупп «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе горы Бишри на западе провинции Дейр эз-Зор.

Стоит отметить, что несколько дней назад Сирийская Арабская Армия взяла под контроль населенный пункт Танджара. САА пришлось столкнуться с террористами в южной части Идлибской зоны деэскалации. Два оборудованных взрывными устройствами транспортных средства пытались проехать к позициям войск Сирийской Арабской Республики в районе Танджары, однако сирийцам удалось их ликвидировать ответным огнем.

Сирийские правительственные войска были вынуждены снова начать военную операцию в Идлибе из-за постоянных провокаций со стороны террористических группировок: они демонстративно нарушали установленный режим прекращения огня и нападали на укрепления армии Дамаска в регионе.

Напомним, что ранее инженерным подразделением САА проводились работы в населенном пункте Кавкаба, расположенном в центральной части провинции Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.