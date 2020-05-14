Кудрявцева объяснила, почему подала в суд на «больного человека» Разина

Москва, 14 мая. Телеведущая Лера Кудрявцева призвала продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина к ответу за оскорбления в свой адрес. Как пишут средства массовой информации, Кудрявцева и Разин знакомы давно. Когда-то телеведущая была женой барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В браке с музыкантом у нее родился сын Жан.

Продюсер группы неоднократно высказывался негативно в адрес Кудрявцевой, дело доходило до оскорблений. Как пишет KP.Ru, Кудрявцева в интервью высказала предположение, что Андрей Разин цепляет ее, потому что она популярна.

В одном из последних упоминаний о Кудрявцевой Разин рассказал, что будто после родов она бросила своего сына Жана. Телеведущая заявила, что для нее это стало последней каплей. Она подала в суд. Кудрявцева потребовала компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей. Кроме того, она хочет получить 500 тысяч рублей с крупного издания, которое процитировало скандальный пост Разина.

На 28 мая назначено предварительное заседание по иску «о защите чести, достоинства и деловой репутации».

«Мне надоела эта клевета. Теперь за каждое слово, что скажет обо мне этот больной человек, будут отвечать, в том числе издания и интернет-порталы, которые тиражируют его бред. Напечатали его клевету — в суд! Всему есть предел», — подчеркнула звезда.

Отметим, что музыкальный продюсер не раз резко высказывался в адрес звезд отечественного шоу-бизнеса. Совсем недавно он заявил, что певцы Алла Пугачева и Валерий Леонтьев скоро окажутся в нищете из-за эпидемии коронавируса.

Разин также назвал телеведущую, журналистку и правозащитницу Екатерину Гордон «самой опасной бабой для всех мужиков в России» и призвал держаться от нее подальше.