Примаков назвал законопроект о санкциях США против Китая наведенным пистолетом Трампа

Европа проявляет возмутительное для Вашингтона сопротивление и сомнение в поддержке санкционной политики. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы, тележурналист Евгений Примаков.

Вопрос санкций

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что собирается рассмотреть предложенный американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом законопроект о ограничительных мерах против Китая за распространение нового типа коронавируса.

«Я уважаю Линдси Грэма, и я, конечно, рассмотрю (законопроект). Законопроект о санкциях в отношении КНР, поэтому я обязательно ознакомлюсь с ним. Пока я его не видел», — заявил Дональд Трамп на вопрос, поддерживает ли он законопроект.

США обвиняют Китай в сокрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции, Китай отвергает все обвинения. Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео назвали COVID–19 «китайским вирусом» и «уханьским вирусом», затем риторика несколько смягчилась, но в последнее время получила новое развитие.

Наведенный пистолет

Как отметил Евгений Примаков, говоря об ограничительных мерах, необходимо смотреть на торговые отношения США с Китаем. Речь идет не столько о коронавирусе, сколько о до сих пор неурегулированной торговой войне Пекина и Вашингтона.

«Ранее было подписано некое соглашение, которое, возможно, представляется Белым домом как промежуточный договор: «надо выбить из Пекина еще». Появилась тема с коронавирусом. Американцы пытаются повесить затраты [за восстановление экономики после пандемии] на какого-то внешнего актора», — пояснил Евгений Примаков.

Судя по тому, как США себя медийно и идеологически «разогрели», скорее всего, проект санкций против Китай будет принят в Конгрессе. И Трамп его подпишет, считает Примаков.

«Будут ли они запускать эти санкции — это другой вопрос. У Трампа будет наведенный пистолет. Было несколько попыток ввести санкции против Китая, несколько законопроектов, и здесь не столь важно, какой именно пройдет через Конгресс и попадет на стол Трампа. Важен сам факт того, что это произойдет неизбежно. Линдси Грэм, который внес этот законопроект, до этого прославился тем, что зарабатывал документ о «санкциях из ада» в отношении России. И эта история ничем не закончилась. Мы пока чего-то страшного не увидели», — добавил Евгений Примаков.

Поддержит ли американские ограничительные меры в отношении Китая Европейский союз? Отвечая на этот вопрос, Евгений Примаков заметил, что санкционная система против России в ЕС находится в тяжелом стрессе.

«Европа проявляет возмутительное для Вашингтона сопротивление и сомнение. Что будет в отношении Китая? Их денег в Европе больше, чем наших — они активнее ведут внешнеэкономическую политику. Санкции против Китая — это дополнительный стресс для евроатлантического единства», — резюмировал Евгений Примаков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус.