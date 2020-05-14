Коронавирус в России и мире: главное на 14 мая, статистика по регионам, новое проявление

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 14 мая информации о распространении новой коронавирусной инфекции в России и мире.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за сутки выявлено 9974 новых случая в 84 регионах страны. Число новых заболевших в РФ по сравнению со вчерашним днем снизилось на 0,5%.

Общее количество инфицированных в России на 14 мая достигло 252 245 граждан, из них вылечились 53 530 человек, умерли — 2305. При этом жертвами коронавируса в минувшие сутки стали 93 россиянина.

На данный момент в России проведено свыше 6,1 миллиона тестов на коронавирус. Кривая заражений в РФ к сегодняшнему дню начинает выравниваться.

Статистика по регионам

Самая высокая заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Москве — там насчитывается 130 716 инфицированных (+4712 за сутки). При этом коэффициент распространения коронавируса в столице снизился до 0,88 и держится ниже единицы четвертый день подряд, что говорит о спаде эпидемии в Москве.

На втором месте по уровню заболеваемости — Московская область (24 580 заболевших, +918 новых случаев за сутки). Далее следуют Петербург (8945, +460), Нижегородская область (5596, +238), Дагестан (3095, +98), Мурманская область (2492, +21), Свердловская область (2362, +64), Краснодарский край (2319, +97), Тульская область (2158, +98), Калужская область (2115, +97).

Коронавирус в мире

На утро 14 мая в мире насчитывалось 4 434 091 заразившийся коронавирусом. При этом 1 664 645 человек выздоровели, 298 218 — погибли.

Самое большое количество заболевших и умерших зарегистрировано в США: коронавирус выявлен у 1 430 348 американцев, из них 85 197 умерли, 310 259 — выздоровели.

На втором месте по числу заболевших — Испания. В стране зафиксировано 271 095 случаев заражения, 27 104 летальных исходов и 183 227 выздоровлений.

Россия в топ-10 стран с самой высокой заболеваемостью COVID-19, страна занимает третье место. За ней следуют Великобритания (229 705 заболевших, 33 186 умерших, 857 выздоровевших), Италия (222 104, 31 106, 112 541), Бразилия (190 137, 13 240, 78 424), Франция (178 225, 27 074, 58 673), Германия (174 098, 7 861, 150 300), Турция (143 114, 3 952, 101 715) и Иран (112 725, 6 783, 89 428).

Если говорить о летальности как о соотношении количества смертей к числу заболевших, то самая высокая на сегодняшний день в Бельгии — 16,39%, поскольку на 53 981 заразившегося там приходится 8 843 смерти. Во Франции летальность составляет 15,2%, в Британии — 14,45%, в Италии — 14,01%, в США — 5,96%, а в России — 0,92%.

Новое проявление COVID-19

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса — воспаление брюшины, сообщила в четверг пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.