Сын Алибасова рассказал, кому достанется злополучная квартира Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов-младший, сын знаменитого советского и российского музыканта, композитора и продюсера, признался, что их семья делает все, чтобы жена отца — известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина — была счастлива, и ее старость проходила спокойно. Чего не скажешь о ее дочери Ольге.

Сын заслуженного артиста РФ в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей поделился новыми подробностями громкого скандала, связанного с недвижимостью Федосеевой-Шукшиной. Свой рассказ Алибасов-младший начал с не менее громкого события, произошедшего в начале июня 2019 года и чуть было не закончившегося трагедией, когда основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-На» случайно выпил средство для прочистки труб под названием «Крот».

«Сергей Моцарь спас жизнь отцу»

— Бари, с какого момента закрутился весь этот проблемный маховик — якобы Алибасовы наглым образом лишили Федосееву-Шукшину законной квартиры.

— Началось все, думаю, с отцовского «Крота», вскоре после того, как папу выписали из больницы…

— Слава богу, все тогда завершилось хорошо.

— Ну, как, относительно. До сих пор есть проблемы с речевым аппаратом. Недавно вот несколько часов готовились, чтобы у него была связная речь на Первом канале (во время обсуждения этой истории в программе «Пусть говорят». — Прим. ФАН).

В общем, дней через десять после того, как отца выписали из больницы, — врачи сказали, что дома он быстрее придет в себя и восстановит память, — умерла моя бабушка. Я тогда уехал в Саратов, буквально на одни сутки. В этот же день у отца произошел приступ, он тогда вообще ничего не соображал. Ему показалось, что он находится со мной в Чечне, на концерте. Они туда действительно ездили в свое время.

Когда я вернулся, отец вдруг решил, что я террорист, который похитил его и пытается отобрать все наследство. При этом я же и его сын, но хочу выжить отца из квартиры.

— Ого, вот это поворот!

— Для меня это было шоком! Я тогда все делал для того, чтобы отцу было хорошо, а тут еще и бабушка умерла. Во время этого приступа он, кстати, даже пытался выброситься в окно. Разбил окно, искренне считая, что находится в плену, и его удерживают в каком-то помещении. Помощник отца Сергей Моцарь тогда практически спас ему жизнь. Я приезжаю, а у него все руки в порезах, потому что папа разбил окно, пытался вырваться, а Серега тащил его обратно. Это одна история.

Рассказал он мне и вторую. Говорю: «Серег, а откуда у отца глюк, что я террорист, который хочет забрать квартиру?» Он показывает видео — вскоре после того, как я улетел в Саратов всего на один день, напомню, в квартиру приехала Марият Мухина (врач-диетолог, косметолог и создательница метода похудения «Золотая игла». — Прим. ФАН) сделать ему успокоительный укол. При этом привезла с собой адвоката, и они разговаривали на тему жилья.

— И вполне логично, что вам это показалось очень странным?

— Не знаю, какие у Марият были тогда намерения, ничего не хочу сказать про нее плохого, но… У тебя отец в невменяемом состоянии, ты уезжаешь на день. Приезжаешь, и он считает, что ты террорист, который пытается отобрать квартиру, однако при этом ты его сын. Такую мысль явно кто-то должен в голову заложить. Единственный человек, на кого, получается, я подумал, — это Марият. Потому что неизвестно еще, какой укол она тогда поставила. Это раз.

А, во-вторых, приехала-то с юристом консультироваться по поводу квартиры отца. Понимаете? Ну, бред же! Она мне сказала: «Ты что? Я помочь хотела». Но если ты хотела помочь, зачем тогда приходишь с адвокатом, зная, что папа находится в невменяемом состоянии. Та ситуация меня очень сильно насторожила.

Потом около отца сразу начали появляться и какие-то другие люди. Кроме Марият, еще два-три человека, они начали спрашивать про квартиру — что и как. А отец-то еще не собрал все свое сознание в кучу.

«Все имущество переоформил на жену и дочь»

— Поэтому надо было что-то срочно делать, правильно понимаю?

— Черт побери, я с ним круглосуточно находиться не могу! В отличие от Сергея, единственного человека, которому доверяю на все сто процентов, потому что он, мало того, что работает с отцом 7 или 8 лет, так еще и жизнь ему спас.

Пока отец начал понемногу включаться в работу, ходить на какие-то тусовки, ездить на концерты, я решил от греха подальше обезопаситься в плане недвижимости. На меня была записана половина отцовского имущества — потому что я восстанавливал квартиру после пожара. Тогда какие-то деньги на ремонт дала Алла Борисовна [Пугачева], еще что-то собрали, а остальное, соответственно, закрыл я.

Все имущество, которое мне принадлежало, переоформил на жену и дочь. Ну, во-первых, это правильно — подарить квартиру жене и обеспечить жильем дочь, ей год и четыре месяца. Но я руководствовался еще и тем, что если произойдут какие-то действия по квартире, в которой живет отец, то должно быть как минимум согласие жены. И в такой ситуации тут уже ничего нельзя будет сделать.

— Получается, что вы, таким образом, застраховались от того, что можете потерять недвижимость?

— Ну да. Мог потерять из-за того, что отцу кто-то что-то вколол бы, воспользовался его состоянием и последствиями после «Крота» и переписал на себя недвижимость. Для меня все это оказалось очень актуальным.

Раньше я всегда слышал истории про каких-то людей, которые могут отобрать квартиру, накачав при этом чем-то ее владельца.

— Вскоре перед вами с не меньшей остротой встал вопрос и с еще одной недвижимостью?

— Итак, после того, как отец пришел в себя, мы сидели дома с ним и с Лидией Николаевной [Федосеевой-Шукшиной], и она очень четко попросила одну вещь. В свое время ее дочь Ольга 10 лет пробыла в монастыре, куда отправилась из-за каких-то проблем. Сами можете догадаться, из-за каких. Там же при ней был ребенок — в монастырской школе, потому что сама не могла его воспитывать. Потом Ольга продала какие-то там квартиры и уехала в Египет.

В общем, когда отец и Лидия Николаевна (состоят в официальном браке с 20 ноября 2018 года. — Прим. ФАН) разговаривали о ней, был такой контекст сожаления, что с ней все так в жизни происходит...

Ольга вернулась, когда Лидии Николаевне стало плохо. И через какое-то время отец заметил, что она уже переписала на себя все права, доверенности, расчетные счета и так далее. Но так как к этому времени основные наследники Федосеевой-Шукшиной — дочь Мария и внучка Аня — уже оформили на себя наследство в виде недвижимости, получается, что Ольга осталась не у дел. И она захотела получить квартиру, где живет ее мать. Вместо того, чтобы поддерживать Лидию Николаевну и делать ей хорошо.

Для той, кстати, большая проблема, когда ее личная жизнь обсуждается в средствах массовой информации. Вот я даю вам интервью и приношу свои извинения Лидии Николаевне за то, что говорю об этом в СМИ.

«У Сергея Жорина есть видеозапись сделки»

— Вы же вынужденно это делаете?

— Я не могу не говорить, потому что Ольга столько уже всего сказала и написала, что просто нельзя не отреагировать.

И вот Лидия Николаевна, понимая, что Ольга начинает сталкивать лбами ее с Машей и Аней и устраивать разборки, сказала моему отцу: «Можно я подарю тебе квартиру? Во-первых, потому что ты мой муж, я тебя люблю, и хочу что-то тебе оставить. А, во-вторых, спаси меня от семейных разборок». Папа как человек ответственный сразу же обратился к юристу, и они у [Сергея] Жорина все оформили.

На Первом канале, кстати, показали видеозапись сделки, где Лидия Николаевна в адекватнейшем состоянии, в лучшем, в котором ее только видели на экранах за последний год, говорит, что все хорошо, да, конечно, дарю любимому. В полном здравии, все отлично, все супер! И заканчивается это видео, а запись есть у того же Жорина, ее словами: «Ну, Барик, теперь держись! Мои родственники спокойно жить тебе не дадут».

— Вот как!

— Напомню, что эта запись была сделана во время сделки при переоформлении квартиры! Понимаете?

Я говорю отцу буквально следующее: «Папа, ты понимаешь, что сейчас произойдет? Ольга начнет говорить, что ты «отжал» для меня квартиру. Сейчас еще и я буду попадать в «замес». Потому что тебе не нужно, у тебя и так все есть. Но мало кто знает, что и у меня все есть, и мне тоже ничего уже особо в жизни не нужно из дополнительного материального достояния. Но все равно будут говорить, что мы отбираем наследство у Шукшиной».

И я предложил ему оформить жилье на человека, которого хорошо знает Лидия Николаевна.

Все это время, пока не приехала Ольга и не поселилась у нее, за ней ухаживал Серега Моцарь, отцовский помощник. Привозил еду, причем на отцовские деньги. При этом он и за отцом тоже, соответственно, приглядывает.

Это единственный человек, которому я доверяю и на которого можно записать квартиру — он с ней никуда не свалит, не исчезнет. Поэтому мы переоформили недвижимость на Моцаря. Он самый независимый человек, и претензий к отцу никаких быть не должно.

— Можно представить реакцию Ольги…

— Для нее это был полный провал, потому что юридически она потеряла свое наследство. Но вместо того, чтобы заниматься Лидией Николаевной, Ольга продолжает капать ей на уши и кормить шоколадными конфетами, при том, что у матери сахарный диабет. И начинает рассказывать самые разные неприятные вещи. Понимаете, что она делает?

А у Федосеевой-Шукшиной простая история. Она, с одной стороны, не хочет грязи, не хочет ругаться и всем говорит: «Да-да, конечно, я все сделаю». Но, с другой, уверена в том, что люди находятся рядом с ней, потому что любят ее, а не потому, что делят ее наследство.

Поэтому, учитывая это все, мы хотим сказать, что если с Лидией Николаевной что-то произойдет, случится какой-нибудь приступ или ухудшится здоровье, в этом виновата будет как раз ее милая дочка Ольга, которая каждый вечер рассказывает о том, какой мой папа козел из-за того, что не может отдать ей ее долю.

Ольга живет с мамой и каждый день ее на эту тему пилит. А та в свои почти 82 года (Алибасову 6 июня исполнится 73. — Прим. ФАН) всегда говорит: «Да-да-да». Это же ее дочь, она с ней живет. Поэтому отец теперь редко к ней приезжает, так как не хочет даже близко видеть Ольгу — она перешла уже все границы уважения, не только к мужу своей матери, а и, в принципе, к человеку.

— Но они же все равно общаются?

— Да, отец с Лидией Николаевной меньше видятся, но постоянно разговаривают друг с другом по телефону. Федосеева-Шукшина для того, чтобы угодить Ольге, говорит то, что та ее просит, участвуя в этой войнушке. Лидия Николаевна не хочет делать выбор — муж или дочь. Она пытается делать хорошо и тем, и тем.

Отец продолжает за ней ухаживать. Как и Моцарь, который возит в больницу, о чем-то договаривается, следит за ее здоровьем. А Оля, например, так убирается в квартире: снимает со счета мамы деньги и вызывает клининговую компанию. Но так и Моцарь может убираться, не проблема! Да и я могу.

Еще Ольга катается по [теле]программам, пиарясь на том, что маме становится хуже. Но это потому, что у матери постоянный стресс из-за плохих слов о муже. Для Лидии Николаевны это в прямом смысле удар в сердце. А отказаться от дочери она тоже не может. Вот такая ситуация…

«Мы хотим, чтобы Лидия Николаевна была счастливой»

— Каким может быть развитие событий в связи с этой злополучной квартирой?

— Юридически там все «обезопашено». Фактически данной темой сейчас занимаюсь лично я, потому что отцу не до этого. Да и предложение изначально исходило от меня. В общем, у меня видение по этой квартире такое. Исходя из того, как ведет себя Ольга, она ей точно не достанется. Ну, потому что так нельзя!

Если бы она еще ухаживала за Лидией Николаевной, ладно, можно было бы на нее переписать. Все-таки Сергей все равно больше находится с отцом, чем с Федосеевой-Шукшиной.

Решение буду принимать я, основываясь на словах Лидии Николаевны. Она хочет, чтобы квартира досталась самым молодым — Фоке и Фоме (сыновья-близнецы Марии Шукшиной, которые родились 31 июля 2005 года. — Прим. ФАН). Пока Федосеева-Шукшина жива и здорова, недвижимость будет оформлена на Моцаря, чтобы при ее жизни никаких войн за наследство не было. А если с ней что-то случится, — в любом случае этот момент когда-нибудь придет, то, безусловно, у меня есть мысль переписать недвижимость напрямую на Фоку и Фому. Ну, или распределить ее между теми людьми, кто реально ухаживал все это время за Лидией Николаевной.

За исключением Ольги, которая очень некрасиво себя повела и сильно сократила дни ее счастливой жизни вместе с отцом. Потому что каждый стресс — это удар по здоровью. Я просто в шоке от того, как из-за какой-то квартиры можно ускорять приближение кончины своей мамы. Это, конечно, свинство! Поэтому жилье будет оформлено на Моцаря до самого конца (жизни Федосеевой-Шукшиной. — Прим. ФАН).

— Вам же оно точно не нужно?

— Я в нем не нуждаюсь, мое имущество, как минимум, не меньше, чем у отца, поэтому та квартира большого плюса тут не сделает. У нас вопрос наследства решен проще, я — единственный наследник, поэтому отец переоформил на меня половину, когда я был еще маленьким. Я всю жизнь знал, что у меня есть собственная крыша над головой, хоть даже и не живу там, чтобы не мешать отцу жить своей жизнью. Но я всегда знаю, что у меня есть угол. И угол неплохой — 9-комнатный на Арбате.

Поэтому Фока и Фома, безусловно, заслуживают своей персональной недвижимости. Мария и сама бы могла это обеспечить, но я думаю, что будет правильным отдать им ту квартиру.

Хотя я не исключаю того момента, что Ольга продолжит гнобить Лидию Николаевну, и та ее выгонит, не выдержав позора, который дочь навела на всю семью Шукшиных. Если Лидия Николаевна выгонит ее, то вообще единственный человек, у которого есть время и возможность следить за ней, — это Серега Моцарь. Я уверен, что отец попросит его переключить бóльшую часть внимания туда. В этом случае почему бы не оставить ее у Моцыря, если он до конца жизни будет главным человеком, помогающим Лидии Николаевне.

Просто хочу, чтобы папа и она как можно дольше наслаждались в старости совместными днями. И не отвлекались на всякую грязь, которая сокращает их жизни. Правда в любом случае восторжествует. Самое главное, чтобы во внутреннем круге, в семье Шукшиных, в нашей семье, в кругу наших друзей, а самое главное — сама Лидия Николаевна, чтобы все понимали — все, что делается, это делается для того, чтобы она была счастлива, и ее старость была спокойной и умиротворенной. С большим количеством радостей…

Ранее Бари Алибасов-старший рассказал, как весь этот громкий скандал с квартирой повлиял на его жизнь с Лидией Федосеевой-Шукшиной.