Медики обнаружили новый нетипичный симптом коронавируса

Москва, 14 мая. Коронавирус может вызывать серозный перитонит. О новом нетипичном признаке COVID-19 заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

По данным специалистов одного лечебных центров ФМБА, помимо типичных признаков коронавируса в виде повышенной температуры тела, кашля, тяжести в груди, новый вирус может проявлять себя и в виде симптомов «острого живота». Такое необычное течение болезни наблюдалось у двух пациентов. Одна женщина была госпитализирована 27 апреля, а другой пациент —3 мая.

В процессе лечения у обоих пациентов появился симптом «острого живота» с повышением температуры. В результате потребовалось экстренное оперативное вмешательство. В ходе диагностической лапароскопии у заболевших выявили наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. .

«Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — считают в ФМБА.

Медики полагают, что воспаление брюшины при коронавирусе может возникать как системный ответ на вирусную инфекцию, который приводит к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.

Напомним, в России за минувшие сутки было выявлено 9 974 новых случая коронавируса. Общее число случаев COVID-19 составляет 252 245.