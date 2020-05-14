Названы лидеры среди регионов России по числу выявленных случаев коронавируса

Москва, 14 мая. Москва, Московская область и Санкт-Петербург лидируют в топе регионов России по числу выявленных случаев коронавируса. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

По данным ведомства, в столице зафиксировано 130,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, 23,3 тысячи пациентов удалось вылечить, 1,2 тысячи скончались. В Подмосковье — 24,5 тысячи случаев коронавируса с начала эпидемии, почти две тысячи выздоровевших и 240 смертей.

В Северной столице, по данным оперштаба, число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 8,9 тысячи, из них вылечили 1,8 тысяч пациентов, 69 умерли.

Лидерами по числу выявленных случаев заболевания в оперативном штабе также назвали Нижегородскую область (5,5 тысячи), Дагестан (более трех тысяч), Мурманскую область (2,4 тысячи), Свердловскую область (2,3 тысячи), Краснодарский край (2,3 тысячи), Тульскую и Калужскую области (около 2,1 тысячи заболевших в каждом регионе).

В целом, в России за сутки выявлено 9,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общее число превысило отметку в 252 тысячи человек. Из них около 53 тысяч пациентов выздоровели, свыше 2,3 тысячи скончались.

Вспышка инфекции произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года, оттуда вирус стремительно распространился по миру. Зафиксировано, по последним данным, более 4,4 миллиона случаев заболевания. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Ранее врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Тарасов рассказал, что половина успеха при лечении коронавируса — моральный настрой пациента. Больной должен понимать, что многое зависит не только от врачей, но и от него самого.