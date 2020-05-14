Коронавирус пришел в последнюю африканскую страну

Последний бастион пал. В Лесото зарегистрирован первый случай заражения COVID-19.

Долгое время страна оставалась нетронутой пандемией. 29 марта был введен жесткий карантин, однако затем в связи с ухудшением экономической ситуации карантинный режим начали смягчать.

В министерстве здравоохранения сообщили, что коронавирус был обнаружен у одного из 81 путешественника, вернувшихся из ЮАР и Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Лесото не располагает необходимыми ресурсами для тестирования на COVID-19. В связи с этим образцы отправляются в Национальный институт инфекционных болезней ЮАР (NICD). Это может привести к задержке не только в выявлении случаев и сдерживании распространения вируса, но и в назначении лечения.

Ситуация также осложняется тем, что болезнь рискует поразить Лесото в период политической неопределенности, когда премьер-министр Том Табане должен был уйти в отставку к концу следующей недели после того, как его коалиция распалась в парламенте.

Пока неясно, когда он уйдет в отставку, хотя парламент уже временно назначил на его место министра финансов Моекетси Майоро.

Согласно официал ьным данным, в Африке зарегистрировано 70 984 случая заражения, 2 407 смертельных случаев и 24 820 случаев выздоровления.