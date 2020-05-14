Как и когда будут сдавать ЕГЭ школьники в 2020 году, расскажут в медиацентре «Патриот»

В четверг, 14 мая, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Как сдавать ЕГЭ в 2020 году?».

В России перенесли сроки проведения Единого государственного экзамена с начала июня на более поздний и пока неназванный срок.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году в рамках Единого государственного экзамена только два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение. А замминистра просвещения Виктор Басюк отметил, что ведомство может и вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике.

В рамках нашего эфира мы обсудим со специалистами основные проблемы, связанные с организацией сдачи ЕГЭ в связи с карантинными мероприятиями и санитарными требованиями.

Каковы особенности сдачи ЕГЭ в 2020 году?

Будут ли меняться требования к помещениям для сдачи ЕГЭ?

Каковы итоги дистанционного обучения — возможен ли полный переход на него в высших учебных заведениях?

Что за ограничения запланированы в школах в будущем (например, отмена больших перемен)?

Планируется ли перенос экзаменов?

Возможно ли официально публиковать задание ЕГЭ в открытом доступе?

На эти и другие вопросы, которые волнуют выпускников и их родителей, помогут найти ответы:

— Максим Винокуров, начальник отдела общего и дополнительного образования комитета общего и профессионального образование Ленобласти;

— Ирина Волынец, руководитель Национального родительского комитета;

— Лилия Гумерова, кандидат педагогических наук, член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Спикером в студии выступит Константин Тхостов — председатель Всероссийского педагогического собрания в Петербурге, директор гимназии.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира +79944249587.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru