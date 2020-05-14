Оставшиеся без денег Сенчукова и Рыбин задумались о продаже теплохода

Москва, 14 мая. Певица Наталья Сенчукова призналась, что они с супругом, музыкантом Виктором Рыбиным, решили продать теплоход, чтобы обеспечить себя финансами в безденежный период пандемии.

В конце апреля звездная пара рассказала, что во время самоизоляции осталась практически без финансов, напоминает портал «Утро.ру». Супруги объяснили, что из-за введенных ограничений у них нет концертов — заработка, и при этом на жизнь осталась только 31 тысяча рублей.

Спустя некоторое время ситуация стала более критичной: Сенчукова опубликовала в Instagram фотографию мужа, сидящего за столом с пустым бокалом, солонкой, перечницей, двумя яйцами и рыбой, написав, что «осталась 1000», передает «Газета Кемерова».

Позже Сенчукова сообщила «Стархиту», что вскоре после этого им с Рыбиным все же поступили зарплаты, и супругам удалось выкрутиться. Несмотря на это, финансовое положение пары все равно осталось сложным, и появились слухи, что музыканты задумались о продаже своего родового гнезда в Подмосковье.

Сенчукова заверила, что это не более чем сплетни.

«Да, всем нелегко, неизвестно, что будет дальше, ведь наша сфера, культурно-развлекательная, восстановится последней. Мы смирились — будь что будет. Но даже речи нет о том, чтобы продать дом или машину. Только теплоход — но кому он в данный момент нужен. Главное сейчас — здоровье. У нас есть знакомые, кто умер от коронавируса, вот что реально страшно», — объяснила она.

В настоящее время артисты проводят самоизоляцию в своем загородном доме. Они занимаются музыкой и периодически проводят домашние онлайн-концерты. Вместе с ними живет сын, 21-летний Василий, вместе со своей девушкой Дарьей.