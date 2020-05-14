Дерматологи рассказали, как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом

Москва, 14 мая. Дерматологи из больниц Мадрида и Барселоны рассказали, как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом. Они исследовали показания 300 пациентов, зараженных опасным вирусом.

Выяснилось, что кожа может реагировать на коронавирусную инфекцию несколькими способами. Они могут определять тяжесть заболевания. Так, у 19% пациентов изменения на коже напоминали обморожение. Подобные симптомы свойственны людям с легким течением заболевания. Похожая на обморожение реакция на COVID-19 без лечения проходила в течение 12–20 дней.

Около 9% обследованных на теле распространялись везикулярные высыпания, напоминающие сыпь при ветрянке. При этом этот симптом был связан с умеренным течением коронавируса, которое часто сопровождалось кашлем и лихорадкой.

Как пишет издание Focus, также 19% пациентов страдали от симптомов «крапивницы». В этом случае высыпания на коже вызывали зуд и шелушение.

Ранее главный внештатный инфекционист управления делами президента России, руководитель центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов заявил, что люди, не верящие в распространение коронавирусной инфекции (так называемые «COVID-диссиденты»), вероятно, не сталкивались с ней напрямую, но не исключено, что скоро вирус затронет каждую семью. Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая рассказали о произошедшей в стране вспышке пневмонии неизвестного характера. Впоследствии удалось определить, что речь идет о новом вирусе SARS-CoV-2. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже почти все страны мира.

По последним данным, выявлено более 4,4 миллиона случаев заболевания, число летальных превысило отметку в 290 тысяч. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.