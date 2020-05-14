Поклонская ответила оскорбившему ее Гордону

Москва, 14 мая. Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не станет реагировать на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который назвал ее «символом предательства».

Поклонская недавно впервые дала интервью журналисту из Украины. Разговор с Гордоном прошел по видеосвязи между Киевом и Симферополем.

Гордон впоследствии в эфире украинского телевидения назвал интервью «документацией российской агрессии» и его вкладом в будущий судебный процесс в Гааге. А собеседницу — «символом предательства», поскольку до воссоединения Крыма с Россией она работала в Генпрокуратуре Украины, пишет «Царьград».

Поклонская не оставила оскорбление со стороны Гордона без ответа. Она подчеркнула, что в ходе интервью журналист дал ей возможность высказаться, и это достойно.

«Гадостей в отношении Гордона говорить не буду, потому что считаю его человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно. Желаю ему только всего хорошего», — сказала депутат.

Напомним, что в 2014 году Крым воссоединился с Россией в результате народного референдума, который провели в соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Севастополь стал городом федерального значения.

Однако Украина спустя годы все еще считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на политических и общественных деятелей, которые не поддерживают позицию Киева о статусе полуострова.

Поклонская ранее выражала мнение, что агрессивная политика, которую ведут украинские власти по отношению к собственному народу, может привести к тому, что страна потеряет свою государственность, а ее регионы станут «уходить в свободное плавание», пишет Infox.ru.