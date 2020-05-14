Вирусолог рассказал о сложностях вакцинации от коронавируса людей старше 50 лет

Первыми вакцину от коронавируса получат люди старше 50 лет, но ее действие на эту возрастную группу может оказаться слабее, чем на молодых. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал вирусолог Вадим Покровский.

Недавно академик РАН Сергей Колесников в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что в России вакцинацию от коронавируса могут провести по нескольким сценариям. Согласно «военному» пути, власти начнут применять вакцину на людях, находящихся в зоне риска.

«В этом случае начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — объяснил ученый.

Колесников подчеркнул, что такой способ не является традиционным. Зато в этом случае начать вакцинировать население можно будет уже осенью. Классический сценарий предполагает выбор лучшей вакцины из около сотни вариантов. Как указал Колесников, при этом сроки вакцинации будут сдвинуты на более позднее время.

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский объяснил, что вряд ли «военный» путь будет реализован в России. По его словам, заболевание коронавирусом протекает тяжело только у возрастных групп населения.

«Мы видим, что молодые люди переносят заболевание сравнительно легко, и есть явная тенденция, что наиболее тяжело оно проявляется у людей по мере их старения. Кроме того, с возрастом появляется больше дополнительных заболеваний, которые повышают вероятность смертельного исхода. В этой ситуации группы, которые следовало бы иммунизировать — это люди старше 50 лет. Этот подход будет новым и достаточно оригинальным, ведь мы привыкли вакцинировать детей, — отметил Покровский в комментарии ФАН. — Но возникает одна проблема — именно в этом возрасте иммунный ответ на вакцину бывает слабее, чем у молодых. Поэтому она должна готовиться и испытываться с учетом того, что наиболее актуальными группами для вакцинации будут люди этого возраста».

Вирусолог прогнозирует, что среди вакцин будет большая конкуренция, но при отборе лучшей важна именно ее эффективность. Необходимо также обратить внимание на возможные побочные эффекты от применения лекарства.

«Торопливость здесь не является оптимальным вариантом. Кроме того, будет большой вопрос. Сможет ли эта вакцина быть произведена в миллионных дозах? Некоторые технологии сложны и могут не дать создать множество вакцин. Поэтому должна быть технология, которая позволяет произвести очень большое количество доз, чтобы вакцинировать много людей», — заключил собеседник ФАН.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев предупредил, что ученые могут и не создать вакцину от коронавируса в установленный срок. Он также обратил внимание, что вакцина может быть не безопасна. По словам Зверева, обычно на изучение вакцины уходит пять лет, но в случае совмещения фаз испытаний сроки можно сократить.

Напомним, в декабре 2019 года произошли первые массовые случаи заражения коронавирусом в китайском городе Ухань. В ходе медицинских исследований удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.