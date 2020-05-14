Российские предприниматели просят правительство изменить схему формирования мер поддержки

Москва, 14 мая. Представители малого и среднего бизнеса предложили новую схему формирования мер по их поддержке во время кризиса. По мнению предпринимателей, правительству следует отказаться от отраслевого принципа в пользу сервисной модели, в которой главным критерием для оказания помощи является снижение прибыли, а каждое предприятие рассматривается по отдельности.

Обращение с этой инициативой председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов собирается 14 мая направить премьер-министру Михаилу Мишустину и помощнику президента РФ Максиму Орешкину, пишет «Парламентская газета».

Сенатор обратил внимание, что многие малые и средние предприятия не могут получить поддержку из-за несовпадения кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. ФАН). Например, для предприятий торговли непродовольственными товарами утверждены детализированные ОКВЭД. Но если при регистрации компания не уточнила код до третьей цифры, то сервис УФНС по предоставлению субсидий его не принимает и не считает относящимся к перечню пострадавших отраслей.

«По статистике треть организаций не попадает под действие нормативных актов, предусматривающих меры поддержки», — отметил Кутепов.

Еще одна проблема связана с получением субсидий малыми и средними предприятиями в расчете 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. По федеральному законодательству система специальных гарантий и компенсаций включает повышенную оплату труда работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями (например, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). По мнению сенаторов,для этой категории граждан необходимо увеличить субсидии в соответствии с соответствующим региональным коэффициентом надбавок.

Отдельная проблема — отнесение предприятий к категории малого бизнеса. Главным критерием для попадания в реестр ФНС сейчас является численность организаций. Но, по словам Кутепова, попасть в этот реестр удается не всем, хотя по объему выручки они соотносятся с другими юрлицами, включенными в него. Особенно этот дисбаланс характерен для клининговых компаний и охранной отрасли.

Предпринимательское сообщество озабочено также и положением фотографов, которые были вынуждены приостановить работу из-за ограничительных мер, однако их деятельность не включена в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Кутепов предупредил, что если эта отрасль не получит поддержки, люди окажутся на грани банкротства и им придется распродавать технику и инфраструктуру. На грани выживания находятся и полиграфические предприятия, печатные СМИ и книгоиздание. Просят включить их в перечень пострадавших и предприятия лесного бизнеса, и типографии некоммерческих организаций. Кутепов считает, что это справедливо, так как отрасли получили серьезные потери.