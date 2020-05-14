Live: Как сдавать ЕГЭ в 2020 году?

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Как сдавать ЕГЭ в 2020 году?»

В России перенесли сроки проведения Единого государственного экзамена с начала июня на более поздний и пока неназванный срок.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году в рамках Единого государственного экзамена только два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение. А замминистра просвещения Виктор Басюк отметил, что ведомство может и вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике.

В рамках нашего эфира мы обсудим со специалистами основные проблемы, связанные с организацией сдачи ЕГЭ в связи с карантинными мероприятиями и санитарными требованиями.