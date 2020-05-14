Москва, 14 мая. Телеведущая и светская львица Ксения Собчак рассказала, что, узнав о беременности, боялась остаться одинокой матерью. Во время эфира в социальной сети Instagram Ксения поговорила на личные темы, которые обычно обходит стороной.

У Собчак подрастает сын, родившийся в браке с актером Максимом Виторганом. Осенью 2020 года Платону исполнится четыре года. Собчак призналась, что боялась остаться одинокой.

«Это была такая мысль, которая даже меня, человека довольно самостоятельного, буквально преследовала», — подчеркнула телеведущая.

При этом, когда ребенок родился, страх исчез.

«Это удивительное ощущение, что наша связь с ним такая сильная, что я не боюсь остаться одна. Эта связь и есть самое главное», — сказала она.

Собчак после появления сына поняла, что ей больше никто не нужен, ее фундамент — это сын. Собчак уточнила, что стала чувствовать себя гораздо увереннее, Платон полностью перевернул ее представление о любви. Чувства к нему, по словам ведущей, гораздо сильнее того, что она когда-либо испытывала.

Ранее Собчак поделилась видео с трехлетним сыном Платоном. Она показала момент пробуждения. На кадрах к ее кровати пробирается сын Платон в пижаме. Он пытается стянуть с матери одеяло.

Напомним, Платон не узнал мать на откровенной фотографии, сделанной на Мальдивах. Звезда шоу-бизнеса распечатала фотографию, на которой позирует на фоне моря вместе с певицей Глюкозой и светской львицей Яной Расковаловой топлес. Теледива опубликовала в своем профиле в Instagram провокационное фото, подписав его: «Отчаянные и отчаявшиеся». На кадре звезда позирует вместе со своими подругами в легких платьях, при этом грудь у девушек оголена, они лишь руками прикрывают ее друг другу.