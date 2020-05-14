Дакота показала, как целоваться в период пандемии

Москва, 14 мая. Певица и композитор Рита Дакота рассказала фанатам, чем мечтает заняться по окончании режима самоизоляции, а заодно показала редкий снимок с возлюбленным, режиссером Федором Белогаем.

На фотографии, которая привела подписчиков певицы в восторг, Дакота, по сути, показала, как целоваться в период пандемии — через маски-респираторы.

Девушка призналась, что по окончании режима самоизоляции хотела бы съездить в Минск к родным, собраться с подругами в ресторане и с друзьями на репетиционной базе. Что касается возлюбленного, с ним Дакота мечтает «слинять» на выходные в Париж.

«Мы будем валяться у Эйфелевой, пить молодое Божоле и есть горячий багет, а потом залипать в импрессионистов», — поделилась планами знаменитость.

Поклонники Дакоты выразили свое восхищение «карантинным» поцелуем и отметили, как хорошо влюбленные смотрятся вместе.

«Судьба все-таки есть, наверное. Вы прям одно целое», — считает marry_inlove.

Подписчики рассказали, что хотят по окончании режима самоизоляции посетить другие страны, провести время с друзьями и родственниками, нагуляться вдоволь и, конечно, побывать на концерте Дакоты.

Напомним, что слухи о романе Дакоты и Белогая появились в январе этого года после того, как звезды вместе снялись в клипе. Ранее исполнительница была замужем за певцом Владом Соколовским, с которым участвовала вместе в проекте «Фабрика звезд-7».

Недавно, как пишет «Утро.ру», Дакота помирилась с телеведущей Региной Тодоренко, которая оказалась в центре громкого скандала из-за слов о домашнем насилии. Поначалу певица раскритиковала заявление звезды, но затем выступила против ее травли в Сети.