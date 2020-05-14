Как жители Подмосковья соблюдают масочно-перчаточный режим

На этой неделе в Москве и Подмосковье в силу вступил масочно-перчаточный режим, который обязывает всех жителей носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, включая такси. Штраф за нарушение режима варьируется от тысячи до пяти тысяч рублей. Корреспондент Федерального агентства новостей оценил ситуацию.

На площади Юности в Зеленограде почти все в масках. У входа в KFC стоит мужчина-охранник без маски и прямо заявляет:

«Я не надеваю маску ни на работе, ни на улице. Это обычный грипп, я его не боюсь».

Рядом, в магазине «Перекресток», без маски покупателя могут не пустить в магазин. На двери висит объявление: «Без маски и перчаток вход запрещен».

И действительно, все покупатели и сотрудники внутри магазина в средствах защиты. На стене висит большой дозатор антисептика, где любой покупатель может обработать свои руки.

Большинство людей на улицах ходят в многоразовых тканевых масках с разными принтами и расцветками. Этот аналог обычной одноразовой маски намного практичнее, так как после стирки маску можно будет снова использовать.

Родители надевают маски и на маленьких детей. Мама пятилетнего мальчика пожимает плечами:

«Детям эти маски нравятся — они цветные, с рисунками. У меня с этим режимом никаких проблем нет».

В отделении банка ВТБ на глазах корреспондента ФАН посетителю без маски отказали в оказании услуг. На двери банка было даже размещено объявление, что вход без маски запрещен. В итоге персонал банка выделил нарушителю порядка одноразовую маску, чтобы он смог оплатить свои счета. Сами сотрудники работают в масках и перчатках — даже те, кто сидит в изолированном застекленном кабинете.

У «Макдональдса» при въезде в Зеленоград очередь из машин. Зал для посещения закрыт, но работает «МакАвто». Заказ принимает девушка на улице, в маске и перчатках, все водители тоже в масках.

Девушка отказалась принимать заказ у мужчины без маски и попросила его сначала надеть средства индивидуальной защиты. Заказы выдаются в маленькое окошко, работники внутри тоже в масках и перчатках.

Люди без масок на улице стали редким исключением. В магазинах сейчас на таких смотрят укоризненно или просят надеть маску. Если маски с собой нет, ее могут дать отзывчивые прохожие или персонал заведения.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении дополнительных мер профилактики коронавируса. Для жителей региона обязательным становится использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах общего пользования. Нужно носить маски или респираторы в магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси, при посещении медицинских организаций. Использование масок обязательно на всех предприятиях, продолжающих свою работу во время режима самоизоляции.

До 12 мая мера носила рекомендательный характер, после — жители в обязательном порядке должны использовать средства индивидуальной защиты.