Спасающий пациентов с COVID реаниматолог рассказал, в чем состоит половина успеха лечения

Москва, 14 мая. Половина успеха в лечении коронавируса — это моральный настрой пациента, больной должен понимать, что все зависит не только от врачей, но и от него самого. Об этом рассказал врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Михаил Тарасов.

На базе центра Пирогова сейчас работает госпиталь, где лечат больных с COVID-19. Медперсонал сталкивается с разными пациентами — кто-то буквально балансирует на грани жизни и смерти, а кто-то переносит заболевание достаточно легко.

Тарасов, спасающий больных в «красной зоне», убежден, что многое в борьбе с коронавирусной инфекцией во всех случаях, когда больной находится в сознании, зависит от его собственного настроя на выздоровление.

«Пятьдесят процентов успеха в лечении — это моральный настрой пациента. Если пациент в сознании, то врач анестезиолог-реаниматолог должен действовать еще и как психолог. Пациенты все разные, у каждого свой психотип. И вот мне нужно сделать так, чтобы пациент понял: все зависит не только от доктора, но и от него самого. Начнет ли он сам двигаться, активно возвращаться к жизни? Лечение, медицинские препараты, биоинженерия — все это здорово, все это работает на молекулярном уровне. Но очень важен моральный настрой!» — цитирует медика Kp.ru.

По словам врача, к каждому пациенту приходится искать «психологические ключи», которые зависят от его текущего настроения.

«Бывает, он веселый, и можно пошутить с ним. Но надо понимать, когда к нему лучше не подходить. Ну, или подойти и просто сказать, что нужно сделать, и оставить его в покое. Это очень тонкая грань. А бывает, пациента надо подгонять хорошенько», — вспомнил он.

Под словом «подгонять» Тарасов подразумевает подбадривание к скорейшему выздоровлению. По его словам, иногда беседу с одним пациентом невольно слышат другие, находящиеся в палате, поэтому правильная моральная поддержка больных очень важна.