Названы ошибки, которые приводят к преждевременному старению женщины

Москва, 14 мая. Специалисты рассказали, какие ошибки могут привести к преждевременному старению женщины. Как уточнили эксперты, для поддержания молодости и красоты нужно не утрачивать чувство влюбленности.

Они напомнили, что любовь окрыляет и творит чудеса. Походка женщины, испытывающей романтические чувства, становится легкой, осанка исправляется, а глаза горят. Как передает «Пятый канал», также важно иметь постоянную физическую активность. Спорт гарантирует хорошую кожу, подтянутую фигуру и постоянный заряд бодрости.

Кроме того, не стоит разочаровываться в увлечениях. Некоторые женщины считают, что пробоваться в театральных постановках, ходить на латиноамериканские танцы или еще что-нибудь в этом роде можно только в юности. При этом ученые доказали, что обладатели любимого хобби с годами не теряют отличной памяти и менее склонны к нарушениям мозговой активности.

Кроме того, специалисты рекомендовали давать меньше советов молодым. Не стоит превращаться в сварливую старушку: поучать «молодежь» и стараться дать как можно больше советов своим близким, даже если те их об этом не просили. К преждевременному старению душой и телом приведет чрезмерная экономия. Этой экономией вы перекрываете энергию изобилия в своей жизни.

Специалисты рекомендуют не пренебрегать сном и не переедать. Кроме того, они советуют следить за своими волосами и прической.