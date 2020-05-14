Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Юристы предсказали рост числа разводов в России

163
0 Оставить комментарий

Юристы предсказали рост числа разводов в России

Москва, 14 мая. Число разводов в России возрастет по окончании режима самоизоляции, причиной тому целый ряд факторов, предупредили юристы и адвокаты.

Как отметил директор юридического агентства «Гамбит-С» Сергей Тетерин, до режима самоизоляции, который регионы России вынуждены были ввести в рамках борьбы с эпидемией, многие проблемы в семьях уходили на второй план. Однако в замкнутом пространстве конфликты между людьми стали возникать чаще.

«Родители вдруг узнали своих детей, а заодно и друг друга. На фоне конфликта вокруг ребенка супруги стали понимать, что у них самих разные представления о жизни», — цитирует эксперта KP.Ru.

Тетерин заметил, что в последнее время число обращений по поводу развода и раздела имущества резко выросло. Причем юристы предсказали рост расставаний, в первую очередь, среди внешне благополучных семей.

Демограф Владимир Тимаков добавил, что обычно кризис, сложная обстановка в мире, трудное финансовое положение укрепляют семьи. Однако нынешний кризис «длительного нахождения вместе» особенный, поэтому даже денежный вопрос не способен сохранить брак, считает специалист.

Юристы предсказали рост числа разводов в России

По словам главного психиатра Минздрава Зураба Кекелидзе, россияне стали чаще звонить на горячую линию медико-психологической помощи. Дело в том, что в самоизоляции психопатии усиливаются. Адвокаты отметили, что необходимость длительное время находиться друг с другом вызвала волну семейного насилия.

«Речь идет не только о физическом насилии, но и о психологическом», — объяснил Тетерин.

Адвокат Виктория Дергунова считает, что в июне число разводов резко возрастет, поскольку к тем, кто не успел расторгнуть брак до пандемии, прибавятся люди, которые не смогли ужиться в самоизоляции.

Отметим, что в последнее время нередки сообщения о разводе в семьях знаменитостей. Накануне певец и музыкант Эмин Агаларов, известный под псевдонимом Emin, объявил о расставании с супругой, моделью Аленой Гавриловой. А супермодель Снежана Онопко обвинила мужа в тирании и домашнем насилии.

Юристы предсказали рост числа разводов в России

Новости партнеров

Источник: KP.Ru
Новости партнеров