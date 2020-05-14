Юристы предсказали рост числа разводов в России

Москва, 14 мая. Число разводов в России возрастет по окончании режима самоизоляции, причиной тому целый ряд факторов, предупредили юристы и адвокаты.

Как отметил директор юридического агентства «Гамбит-С» Сергей Тетерин, до режима самоизоляции, который регионы России вынуждены были ввести в рамках борьбы с эпидемией, многие проблемы в семьях уходили на второй план. Однако в замкнутом пространстве конфликты между людьми стали возникать чаще.

«Родители вдруг узнали своих детей, а заодно и друг друга. На фоне конфликта вокруг ребенка супруги стали понимать, что у них самих разные представления о жизни», — цитирует эксперта KP.Ru.

Тетерин заметил, что в последнее время число обращений по поводу развода и раздела имущества резко выросло. Причем юристы предсказали рост расставаний, в первую очередь, среди внешне благополучных семей.

Демограф Владимир Тимаков добавил, что обычно кризис, сложная обстановка в мире, трудное финансовое положение укрепляют семьи. Однако нынешний кризис «длительного нахождения вместе» особенный, поэтому даже денежный вопрос не способен сохранить брак, считает специалист.

По словам главного психиатра Минздрава Зураба Кекелидзе, россияне стали чаще звонить на горячую линию медико-психологической помощи. Дело в том, что в самоизоляции психопатии усиливаются. Адвокаты отметили, что необходимость длительное время находиться друг с другом вызвала волну семейного насилия.

«Речь идет не только о физическом насилии, но и о психологическом», — объяснил Тетерин.

Адвокат Виктория Дергунова считает, что в июне число разводов резко возрастет, поскольку к тем, кто не успел расторгнуть брак до пандемии, прибавятся люди, которые не смогли ужиться в самоизоляции.

Отметим, что в последнее время нередки сообщения о разводе в семьях знаменитостей. Накануне певец и музыкант Эмин Агаларов, известный под псевдонимом Emin, объявил о расставании с супругой, моделью Аленой Гавриловой. А супермодель Снежана Онопко обвинила мужа в тирании и домашнем насилии.