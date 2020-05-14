Ведущий психолог рассказала, можно ли вернуть в семью мужа-изменника

Москва, 14 мая. Ведущий семейный психолог Екатерина Верченова рассказала, можно ли вернуть изменившего мужа, и как понять, стоит ли это делать.

По словам Верченовой, женщине, которая столкнулась с неверностью партнера, в первую очередь необходимо задуматься, насколько ей нужен такой избранник. Если ответ на этот вопрос не оставляет сомнений, можно приступать к восстановлению отношений.

Далее важно убедиться, что мужчина осознал ошибку и не отказывается вернуться к любимой супруге.

«Если изменщик и тот партнер, который принимает эту измену, готовы отбросить все прошлые обиды и идти дальше, минуя точку невозврата, тогда они смогут сохранить отношения», — пояснила психолог в интервью «Пятому каналу».

Самой женщине необходимо честно признаться себе, простила ли она поступок мужа, поскольку если в глубине души она продолжает злиться на изменника, то о счастливом будущем отношений с ним можно забыть.

Кроме того, супруге нужно быть уверенной в том, что муж полностью прекратил контакты с любовницей, так как в противном случае велик риск потратить ценное время впустую.

«Сможем ли мы вернуть изменника? Физически, может быть, мы и сможем его удержать, но эмоционально — не сможем его вернуть. Здесь важна ответственность и желание каждого работать над ситуацией», — отметила эксперт.

Помимо прочего, немалую роль в процессе возвращения гуляющего мужа играет и сама любовница.

Если разлучница считается с чувствами мужчины и готова его отпустить, то он сможет вернуться к жене быстро и безболезненно. Однако, как признала Верченова, столь благоприятным образом любовный треугольник распадается редко.

По ее словам, партнеры «извне» часто не хотят принимать разрыв связей и начинают навязчиво вмешиваться в жизнь пары, разрушая отношения.

Поэтому психолог подчеркнула, что прежде, чем начать пытаться вернуть изменщика, крайне важно оценить все «за» и «против».